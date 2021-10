Con Osorio era pecado decirlo: ‘en México se trata de ir al Mundial’

Como cambian las cosas. Cuando Juan Carlos Osorio estaba en el cargo se le exigían más fútbol que resultados, ahora con otro entrenador al mando parece que el discurso de algunos cambió.



Miguel Herrera, entrenador de los Tigres UANL, afirmó está viernes que las críticas contra la selección mexicana de fútbol que dirige el argentino Gerardo Martino son incorrectas.

"Las críticas están equivocadas. De repente los medios y la afición son muy exigentes y quieren ver jugar bien a la selección, pero acuérdense que en la eliminatoria no se trata de jugar bien, se trata de ganar y calificar al Mundial y México está en ese proceso", subrayó.



Si esto último pocas veces, por no decir nunca, se escuchó cuando Osorio estaba al mando. Es más, el ‘Piojo’ hace un año culpó al risaraldense por la eliminación de Rusia 2018 a manos de Brasil, dudando así de su capacidad como entrenador.



Herrera clasificó a la selección mexicana, vía repesca ante Nueva Zelanda, al Mundial de Brasil 2014 en el que su equipo fue eliminado en los octavos de final por Países Bajos.



El exseleccionador nacional defendió el paso que el equipo de Martino lleva en las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022 como líder entre los ocho equipos que buscan uno de los tres boletos directos a la justa.



“México ha hecho una gran cantidad de puntos, ha ganado de visitante, se ha hecho fuerte en casa, está invicto. Está en primer lugar del octogonal, yo los veo bien, ya después se verá si juegan bien o no”, argumentó. El estratega de los Tigres destacó el triunfo que México obtuvo como visitante ante El Salvador.



“Lo importante es ir al Mundial, no jugar bonito. En eliminatoria hay que ir con todo porque te encuentras situaciones como las vividas en El Salvador con una afición muy metida contra el equipo y sin embargo los muchachos hicieron bien las cosas”.