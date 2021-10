¡Rueda, en el ojo del huracán! Cifras y datos de Queiroz y Pékerman

Tras el nuevo empate que consiguió la Selección Colomiba contra Ecuador en Barranquilla, las redes sociales han hecho tendencia a los últimos entrenadores del equipo cafetero. Reinaldo Rueda, José Nestor Pékerman, Carlos Queiroz y hasta Arturo Reyes salieron a relucir tras una opaca triple fecha rumbo a Catar. Hay que destacar que el equipo nacional es cuarto con 16 puntos.

Las cifras y los datos muchas veces reflejan otros aspectos que pasan desapercibidos en el terreno de juego. Por qué no medir la intensidad, la tensión y la determinación con la cantidad de triunfos, empates y derrotas. Carlos Queiroz jugó 18 partidos desde su llegada el 7 de febrero en el año 2019. Durante su batuta Colombia ganó 9 juegos, empató 5 y perdió 4. Con Queiroz se recuerda la victoria en Copa América 2-0 frente Argentina, con goles de Roger y Zapata; y la pálida derrota 6-1 contra Ecuador por las eliminatorias.

Los números hablan por si solos.



Me dijeron apátrida, que no sabía de fútbol y que lo que teníamos era equipo…

Hay que poner los pies en la tierra:

Con Rueda retrocedimos a 2005.



Pekerman nos enseñó a pensar en grande y los genios del fútbol le buscaron la caída. https://t.co/5D7BWllfdM — Tato Cepeda (@TatoCepeda) October 14, 2021

Analizando el rendimiento de la selección, la diferencia entre el juego de Queiroz y Reinaldo, es que Reinaldo tiene periodistas amigos y ganó una Libertadores, porque en la cancha es bastante parecido por lo flojo. — Sergio Baquero (@SergioBaquero) October 14, 2021

Con Pékerman, la Selección alcanzó un promedio del 62 % en 78 partidos, en sus primeros 20 juegos con los cafeteros el argentino ganó 13 veces, empató 4 y perdió 3, con 36 goles a favor y 10 en contra. José quedará en la memoria de los aficionados por llevar a Colombia a los cuartos del Mundial de Brasil 2014, reciéntemente en un portal de noticias Néstor aseguró que de haber tenido en óptimas condiciones a James hubieran alcanzado los cuartos en Rusia 2018.

Reinaldo es equilibrado, pero no supera el 4 - 1 - 4 - 1 de #Pekerman que al ataque se convertía en 4 - 3 - 1 - 2 que lo convertía en una selección ganadora. — Javier Hernández (@JaviPekerman) October 15, 2021

Si Reinaldo Rueda es el problema de la Selección Colombia, James Rodríguez no es la solución, mientras no tengamos idea de Juego, no vamos a lograr mucho. ¿Para qué sacaron a Pékerman? pic.twitter.com/bzKfJ6oB8g — Cristhian Gutiérrez (@CristhianGtz) October 15, 2021

Si señor, Con #Pekerman le ganamos a Francia 🇫🇷 en su estadio y con todas las estrellas. En verdad esto no va, Siempre estamos mejorando, siempre dice que para el próximo partido estarán mejor, la COPA AMERICA la utilizaron Dizque para un Pinche Laboratorio, Sirvió?@JaviPekerman — ILson Javier (@IlsonJavier) October 15, 2021

Tras la salida de Pékerman, la Federación confirmó que Arturo Reyes sería técnico encargado de la selección cafetera, cuatro juegos, con 3 victorias y un empate, ganando 2-1 contra Venezuela 4-2 a Estados Unidos y 3-1 sobre Costa Rica. El empate fue contra Argentina 0-0.



No anota goles, pero se regocija con derrotas ajenas para treparse en el premundial sudamericano. Pese a tener un juego desabrido, Colombia saltó a uno de los cupos directos a Catar-2022. Fueron tres empates a cero ante Uruguay, Brasil y Ecuador, y un grito de gol atragantado. Ante Ecuador en casa, Colombia no pudo hacer valer la hazaña de haber frenado antes a 'La Seleçao' (0-0) ni capitalizar el punto en Montevideo.



Los hinchas reclaman porque el equipo no logra sumar de a tres, Ospina y la defensa comandada por Barrios son responsables de que Colombia no pierda, lo tortuoso del asunto es que el entrenador no ha logrado que la Selección gane. Quince partidos en total, cuatro victorias, nueve empates y dos caídas. Su producción de 17 goles a favor desentona con los 12 goles en contra. Los hinchas no están conformes, Desde el Mundial de Rusia algo cambió, la motivación, algunas actuaciones individuales y la falta de continuidad son algunos factores por los cuales Colombia camina coja.