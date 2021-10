El fútbol pasa a un segundo plano: dolorosa confesión de Scaloni

A pesar de la importantísima victoria de la Selección Argentina contra Perú en el cierre de la triple jornada de Eliminatorias, el entrenador Lionel Scaloni se mostró muy dolido en la conferencia de prensa.

El seleccionador argentino se sinceró ante los periodistas y reveló que no atraviesa por una buena situación familiar, sin dar más detalles al respecto, y por ello dejó el fútbol en un segundo plano.



Declaró que le importa muy poco lo que venga para la Albiceleste de cara a Catar 2022, torneo en el que tienen la clasificación a tiro, y por ahora quiere centrarse en sus seres queridos.



“Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa. Hace mucho tiempo que no veo a mi familia, no estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial. Me quiero ir, fueron muy duros estos meses y no quiero saber más nada, hoy se terminó esta triple fecha y ya veremos qué hacemos más adelante”, señaló Scaloni.



Posterior a ello aclaró que por ahora su trabajo como entrenador no es prioridad: “Fueron momentos muy difíciles para mí y para mi familia. No estoy como para pensar en el Mundial, sinceramente no me interesa en lo absoluto”.



Vale recordar que los últimos meses en el calendario de Conmebol fueron sumamente apretados, poco tiempo para el descanso por la necesidad de preparar cada partido al detalle. Desde junio se jugaron ocho fechas de Eliminatorias y toda una Copa América.