Terribles noticias para Millonarios: durísima baja para el clásico

Después de las jornadas de Eliminatorias, este fin de semana vuelve el fútbol colombiano por todo lo alto. Entre viernes y lunes se llevará a cabo la acostumbrada jornada de clásicos. Se avecinan duelos imperdibles.



Justamente uno de los focos estará centrado en El Campín, escenario que este domingo albergará el clásico capitalino: Santa Fe vs Millonarios.



En la rueda de prensa previa. Alberto Gamero habló sobre la actualidad del cuadro embajador, lo que espera del rival y dio pésimas noticias respecto a una naja importante en el once titular.

Aspectos a mejorar en el clásico - Hemos hecho mucho énfasis en la posesión de balón, creo que ese fue uno de los factores principales contra América. No tuvimos mucha posesión, no hubo mucha movilidad. Nos encontramos con un equipo muy físico que por nos impedía (tener la posesión) y por momentos nosotros no lo hicimos. Vamos a enfrentar a un equipo como Santa Fe que también es físico, mucho más en la mitad de la cancha con sus tres volantes (un mediocentro y dos interiores), y van a intentar impedir el funcionamiento de nosotros. Es un partido en el que debemos tener mucha más movilidad, debemos tener mucha más tranquilidad a la hora de tener el balón y lo primordial es: primero, no perder tantos balones, no regalarlos; segundo, tomar mejores decisiones en tres tercios de cancha. Hemos corregido muchas cosas y esto en el día a día es el deber de nosotros.



Baja crucial contra Santa Fe - Stiven (Vega) no va a poder estar. Tiene de ocho a diez días de incapacidad por una molestia. Ahí tenemos la posibilidad de Pereira-Giraldo o Giraldo-García, son las tres posibilidades (contando a Vega) que tenemos. Igual creo que hemos entrenado biene sta semana, hemos hecho mucho énfasis en esos dos mediocentros porque por momentos hemos tenido dificultad por ahí. Ojalá hagan un partido como el que hemos pensado y como el que hemos entrenado durante la semana.



Qué repetir y qué corregir del último clásico - Repetir, el juego. Ese partido jugamos bien, tuvimos opciones de gol, tuvimos por momentos mucho manejo del partido. Creo que este partido será muy diferente a aquel porque este Santa Fe hoy es más físico, defensivamente lo ve uno mejor parado por su bloque en la mitad de la cancha, jugadores de mucha experiencia como Mejía, Sánchez y el mismo Pedroza que a pesar de ser mucho más joven que ellos también tiene muchos partidos. Santa Fe se enfoca mucho en esos tres de la mitad. Indudablemente van a tener tres jugadores atacando permanentemente, que son Velásquez, Dinolis y Osorio. Van con dos laterales que van constantemente al ataque, pero que se fijan mucho más en la parte defensiva porque siempre ese bloque, el 4-3, lo respetan mucho cuando no tiene el balón. Y dos centrales que a medida que van pasando los partidos se van acomodando mejor, Ortíz y Torijano se van compenetrando. Es un equipo que en los últimos partidos le han hecho pocos goles. En esto es mucha tranquilidad, hacer mucha circulación de balón y tener esa jerarquía, osadía o el irrespeto de hacerles tenencia de balón.



Confianza de los arqueros - La confianza la tienen que retomar ellos. Creo que les estamos dando todo el apoyo aquí, hemos tenido todo el año con estos dos arqueros y acá se les ha dado todo para que tomen esa confianza. Indudablemente los errores que más se ven son los de los arqueros porque cuando ellos lo hacen la mayoría de veces termina en gol. Repito, acá hemos tratado para que ellos tomen confianza, de que se sientan tranquilos y que en cada partido demuestren el porqué están en Millonarios.



Salida cuando hay presión - Ese fue el error que tuvimos contra América, no fuimos atrevidos cuando empezó el partido. En el inicio queremos hacer 1-2-3 cortas y una larga, pero contra ellos casi que todas las hicimos largas, nunca tuvimos inicio corto. Estamos mejorando eso. Tratamos de que el equipo entienda que queremos hacer un inicio de juego para atraer rivales e ir sobrepasando líneas del rival, pero eso toca irlo llevando con tranquilidad, no desesperarnos y sin que la tengamos que tirar porque un jugador rival nos salte. Vamos a insistir.



Falencias en la intensidad - Este equipo intensidad tiene. Es el equipo que más minutos juega en el fútbol colombiano, en las estadísticas sale que Millonarios es quien más minutos juerga en un partido, o sea que tiene mucha intensidad. El no tenerla a la hora de movernos o buscar espacios contra América, no quiere decir lo contrario. A lo mejor hubo intensidad cuando no teníamos el balón porque nos defendimos bien, las llegadas de ellos fueron por errores nuestros. Este equipo trabaja mucho la intensidad.