¡Más leña al fuego! Figura del Bayern le da ‘palo’ a James Rodríguez

James podría volver a jugar después de su último encuentro oficial con el Everton el 16 de mayo, en la derrota 1-2 contra el Sheffield United. Este domingo su equipo Al-Rayyan visita a Lekhwiya en el fútbol Catarí. Rodríguez llegó al Bayern de la mano de Carlo Ancelotti.

Pienso que la cabeza no funciona

Paulo Sergio es un líder y una voz autorizada en la Bundesliga, leyenda del Bayern y campeón del mundo con Brasil, en una entrevista a Marca Claro el brasileño desató a los fanáticos de James con sus declaraciones: “Yo he acompañado un poco las noticias de James y tengo una foto con él cuando estaba en Bayern. Es un gran jugador, un hombre que habla muy bien y que ha tenido un buen periodo en Bayern, pero pienso que la cabeza no funciona”.



Unas declaraciones bastantes desafiantes con el colombiano: “No tiene la concentración para hacer lo que debe hacer, porque tiene mucho potencial para estar jugando en alto nivel con 30 años".



Yo sentí que no tenía más ganas. Hacía un partido bueno, un partido más o menos

El también ganador de Champions agregó: “Yo sentí que no tenía más ganas. Hacía un partido bueno, un partido más o menos y otro mal. Tú necesitas tener el foco, si no, no vas a jugar en alto nivel... James no debería estar en Qatar por su buen fútbol, pero él es un jugador que está dando un paso adelante y dos atrás. Ahora deberá acostumbrarse y retomar su nivel".



Finalmente Paulo Sergió concluyó: "Colombia ha tenido en los últimos años un buen fútbol. Antes de la pandemia tenía un equipo que jugaba buen fútbol y era muy agresivo, lógico que estos jugadores son de más experiencia y de a poco se abre espacio para los jugadores más jóvenes y los colombianos han tenido espacio como los argentinos".