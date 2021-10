¿James le hace falta a la Selección? Crisis de creativos en Colombia

La triple fecha de Eliminatorias dejó más dudas que buenas sensaciones para la Selección Colombia. Si bien la Tricolor no perdió en los tres partidos que disputó y alcanzó el cuarto lugar en la clasificación (16 puntos), la manera de afrontar los partidos y las falta de ideas y producción ofensiva es un tema que preocupa y nubla el camino a la Copa Mundo de Catar 2022.

Los empates sin goles contra Uruguay (Montevideo) y con Brasil (Barranquilla) se pueden entender por la complejidad del rival y la condición específica de cada partido; sin embargo, en el estadio Metropolitano, contra Ecuador, la imagen que dejó del conjunto nacional no fue buena, teniendo en cuenta que los puntos eran necesarios y que Colombia tenía argumentos para buscar y llevarse el resultado. Se pasó de castaño a oscuro.



Con la defensa consolidada por el buen momento de Yerry Mina y Carlos Cuesta, la mayor crítica al equipo de Reinaldo Rueda es la falta de juego, y es que, evidentemente, hay un crisis en la elaboración y generación de oportunidades de gol.



Juan Fernando Quintero fue el hombre que escogió Rueda para cumplir ese rol de creativo en al triple fecha; no obstante, su nivel no fue el esperado, pues no se vio ese '10' que brilló en Barranquilla hace unos días cuando Colombia derrotó 3-1 a Chile.



Ante el bajo nivel del equipo en materia ofensiva y de elaboración, se inició el debate sobre la ausencia del creativo en la Selección Colombia, y es que, cuando Quintero desapareció, no hubo quien tomará la riendas y guiara al equipo en el terreno de juego.



Justamente, ante la crisis, aficionados y críticos piden el regreso de James Rodríguez, volante que recientemente se unió al Al-Rayyan, de Catar, y que probablemente realice su debut este fin de semana.



¿James le hace falta a la Selección?



Sin lugar a dudas, James es un jugado que, cuando se pone la camiseta amarilla, cambia al chip y le da ideas al equipo, sus números con el combinado nacional son únicos y su talento es incuestionable.



Ahora, lo que hay que analizar es el momento por el que atraviesa, pues hasta hace poco superó la lesión en la pantorrilla que tanto lo aqueja y la falta de ritmo es evidente. Lleva casi cinco meses sin jugar.



Seguramente, si tiene continuidad en su nuevo club, James será convocado para los próximos duelos de noviembre contra Paraguay y Brasil, sin embargo, la falta de competitividad puede ser notoria como en el caso de Quintero con su partida hacia el fútbol de China.



James siempre será el distinto de la Selección, por ende, su regreso a las canchas será fundamental para Colombia en lo que resta de las Eliminatorias. Rueda lo tiene en la mira y seguro le va a servir al combinado nacional.