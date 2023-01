Golpe en Sudamérica: otra selección mundialista se quedó sin DT

Gustavo Alfaro fue el encargado para tomar las riendas de la selección de Ecuador en ese sueño que empezaba a sonar fuertemente de clasificar al Mundial de Qatar 2022, y que finalmente, con grandísimas impresiones arropando en confianza a cada uno de sus dirigidos, el argentino logró llevar a los ecuatorianos al certamen mundialista. Aunque no logró clasificar a la siguiente ronda eliminado por Senegal que disputó los octavos de final, hicieron un gran papel y sus jugadores están en el radar de grandes clubes.



Cuando finalizó la aventura de Ecuador en la Copa del Mundo, apareció el rumor que tocó las puertas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) sobre la posible salida de Gustavo Alfaro del combinado nacional. Dos años, casi tres de grandes sensaciones con el argentino.

Y es que, seguramente, nadie en Ecuador quería que Gustavo Alfaro se fuera después de excelente ambiente que creó en la selección ecuatoriana. Fue una familia y eso se notó en sus declaraciones arropando a sus dirigidos con profesionalismo. Las negociaciones entre Alfaro y la FEF no llegó a buen puerto como se esperaba, pues, de acuerdo con Olé Ecuador, los acuerdos de la Federación no fueron del gusto del argentino



Gustavo Alfaro tras la caída ante Senegal dijo que quería pensarlo bien si seguir o no con el combinado nacional de Ecuador. Varios de los jugadores de la plantilla querían que continuara el argentino, pero, aunque siempre hubo intención de renovarlo por parte de la FEF, el día que nadie esperaba llegó. Con Alfaro explotó el tema Byron Castillo y fue un padre para el defensor central y quería su presencia en la Copa del Mundo como convocado y dentro del terreno de juego.



Los motivos, de acuerdo con Olé Ecuador pasan por aspectos monetarios que no se lograron resolver cuando empezaron los acercamientos para renovarle su contrato. Poco a poco, el argentino sintió las trabas y la FEF no planteó negociaciones posteriores. Ecuador con urgencia debe buscar nuevo director técnico como Brasil, pues las Eliminatorias en busca de clasificar a un nuevo Mundial están a la vuelta de la esquina.



Faltan solo dos meses para que inicie ese camino con miras al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y ya empiezan a sonar nuevos relevos, entre ellos, Ricardo Gareca con el que ya han tenido conversaciones tras quedar libre de Perú. También suenan nombres como Gerardo el 'Tata' Martino, el portugués Renato Paiva, Guillermo Almada y el español Miguel Ángel Ramírez.