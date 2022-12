¿La Scaloneta colombiana? Vélez sorprendió con detalles del 'Señor X'

Aunque en su momento se creía que Gustavo Alfaro era el 'Señor X' del que tanto hablaba Carlos Antonio Vélez, como posible nuevo técnico para la Selección Colombia, resultó ser otro el técnico argentino que intentaban acercar a la tricolor antes del Mundial de Qatar. El periodista reveló que se trataba de Lionel Scaloni.



En medio de su audiocolumna de Palabras Mayores, Vélez contó detalles de los acercamientos de empresarios de Scaloni con Ramón Jesurún, en busca de algún arreglo económico para que se pusiera al frente de la Selección Colombia al terminar el Mundial 2022.



Vélez adelantó que todo se trató de una "exploración" por parte de los empresarios de Scaloni y antes de cualquier juicio, defendió a Jesurún, de quien dijo nunca tuvo interés en negociar con un técnico con contrato vigente.



"El 3 de marzo de este año el presidente Jesurún fue informado de la posibilidad de contar con el 'Señor X' al terminar su vínculo con la selección. Estoy hablando de Lionel Scaloni. Dijeron sus representantes en abril que estaba pensando en explotar mercado inconforme con el salario y el premio de la Copa América", contó el periodista.



Asimismo, Vélez aseguró que según palabras de los representantes de Scaloni, él tenía claro que sí salía de la albiceleste "su vida estaba en Chile o Colombia". En ese momento, la tricolor no tenía entrenador tras la renuncia de Reinaldo Rueda, después del fracaso en la Eliminatoria Sudamericana. Había mucha especulación sobre el posible nuevo técnico.



Según contó Carlos Antonio, los representantes de Scaloni intentaron sentarse a dialogar con la FCF aprovechando la Copa de Campeones entre Italia y Argentina, que tuvo lugar en Londres el 1 de junio. "El 25 de mayo la persona que manejó el tema en Colombia le escribió a Jesurún".



Vélez contó textualmente lo que decía esa última conversación vía WhatsApp, entre el intermediario de Scaloni y el presidente Jesurún. Mencionó que la respuesta del directivo colombiano fue tajante respecto a negociar a espaldas de la AFA: "Creería que no. Definitivamente es un alto riesgo esperar hasta diciembre. El comité ejecutivo quiere tener técnico antes del Mundial".



El analista deportivo remató diciendo: "Jesurún respetó el contrato firmado de Scaloni y no exploró a fondo, aunque se interesó", y además, que "No podía esperar hasta diciembre y más sin saber si pudiera tener en el camino una mejor opción. Por lo que ganaba en marzo era posible, hoy no".



Y sobre el técnico agregó: "Scaloni como cualquiera puede buscar opciones de trabajo y más en abril, cuando las cosas estaban complicadas", refiriéndose al salario que tenía el argentino en la Selección. Ahora, con contrato renovado, se hace imposible en cifras para FCF.



Respecto a la Selección Colombia, después de la incertidumbre con el 'Señor X' y de los muchos nombres que aparecieron en la lista para reemplazar a Rueda, finalmente, la FCF anunció a Néstor Lorenzo (ex asistente de José Pékerman) como su nuevo seleccionador. Dicha noticia se conoció la primera semana de junio. Con ganas de DT argentino no se quedó.