Gustavo Alfaro pone en vilo a Ecuador: ¿Seguirá el proceso?

Ecuador aguardaba este miércoles con incertidumbre la decisión sobre la continuidad de Gustavo Alfaro como técnico de la selección nacional, mientras la Federación de Fútbol del país (FEF) aún no ha dado señales sobre su permanencia o reemplazo.



Tanto Alfaro como el presidente de la FEF, Francisco Egas, han mantenido silencio sobre la situación del técnico argentino que llevó a Ecuador al Mundial de Catar, certamen del que fue eliminado en la primera fase tras encajar una derrota, un triunfo y un empate.

El mismo Alfaro, tras su paso por Catar, dijo que requería tiempo para definir su futuro profesional y mantener pendiente un eventual diálogo con los directivos de la FEF. La Federación, por su parte, no se ha pronunciado sobre una serie de comentarios y rumores sobre el futuro de la conducción de la selección nacional, tras haber transcurrido quince días desde la eliminación mundialista del equipo.



Y es que la última información oficial de la FEF fue la que dio a conocer sobre la convocatoria a los jugadores convocados para disputar la primera fase del Mundial de Qatar.



Sólo uno de los directivos de la FEF, Amilcar Mantilla, aseguró el pasado 7 de diciembre que Alfaro seguía siendo la primera opción para continuar como técnico de la selección, en un marco de continuidad del que emprendió en septiembre de 2020. No obstante, en redes sociales se ha especulado sobre eventuales diálogos de la FEF con otros técnicos, rumores que no han sido comentados por el organismo.



Entre ellos ha figurado el español Miguel Ángel Ramírez, que ganó la Copa Sudamericana de 2019 con el ecuatoriano Independiente del Valle. Asimismo, varios jugadores de la selección han postulado a Alfaro para que continúe al frente del equipo con miras a las próximas eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.



EFE