Ecuador apostaría por Gareca tras fracaso en Qatar: ¿ya hay respuesta?

Si bien Gustavo Alfaro sigue siendo el seleccionador de Ecuador, los medios en ese país apuntan a que no continuaría y que la Federación Ecuatoriana de Fútbol ya estaría armando su baraja de candidatos. Uno de los recientes sondeos habría sido por Ricardo Gareca, exentrenador de Perú.



Según contó el periodista Vito Muñoz en sus redes sociales, desde la FEF ya hubo conversación con el 'Tigre' Gareca, quien sería el principal candidato a dirigir al 'Tri', luego de la eliminación con tinte a fracaso en el Mundial de Qatar 2022. El equipo ecuatoriano apenas ganó un partido y se despidió en fase de grupos.



"Vito Muñoz contó que la FEF está en conversaciones con el argentino Ricardo Gareca, ex seleccionador de Perú y el responsable de llevar a los del vecino país a un Mundial luego de 36 años. En su momento ya fue contactado, pero el factor económico lo alejaba", mencionan los medios internaconales.



"Ecuador conversa con Gareca", escribió en su cuenta de Twitter, donde agregó que no hay nada concreto entre el técnico y la Federación. "No estoy diciendo que cerrado".



Además de Gareca, en los últimos días han surgido nombres de técnicos internacionales en caso que Alfaro no continúe. Se habla del uruguayo Guillermo Almada y el español Miguel Ángel Ramírez.