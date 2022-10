¿Se pierde el Mundial? Confirmaron la incapacidad de jugador francés

La noticia que nadie quería oír, pero que se estaba desarrollando. N’Golo Kanté, quien estaba en duda la semana pasada para disputar el Mundial de Catar en noviembre y diciembre, se perderá finalmente la Copa del Mundo por una dura lesión de isquiotibiales. Lo curioso es que tal vez se pudo tratar anteriormente, puesto que el golpe se confirmó en el mes de agosto cuando el Chelsea enfrentó al Tottenham Hotspurs.

El clásico londinense que terminó en empate a dos goles no fue lo más importante durante ese encuentro, pues el Chelsea sufrió con la lesión de N’Golo Kanté. Sin embargo, sabiendo que el golpe estaba desde el mes de agosto, los ‘Blues’ no hicieron mucho para recuperarlo. Tal vez no quisieron arriesgar y esperaron hasta el mes de octubre, (dos meses después), para que lo trataran quirúrgicamente.



Por la lesión de isquiotibiales, N’Golo Kanté fue sometido a una operación el martes 18 de octubre en Londres. Chelsea confirmó que fue todo un éxito, pero dieron claves de cuánto tiempo estará por fuera de las canchas. No es solo una mala noticia para Didier Deschamps, entrenador de Francia, pues para nadie es un secreto que el motorcito del equipo campeón, ese jugador bajito, pero que controla la medular a la perfección fue fundamental para la obtención del título mundialista. Para su club también será muy grave.



Y es que, N’Golo Kanté está cerca de culminar su contrato con el Chelsea, y su futuro es todavía una incógnita. Barcelona lo está peleando fuertemente y será fundamental cómo evolucione su recuperación, que según los médicos que intervinieron quirúrgicamente al francés, estará de baja por cuatro meses perdiéndose así el Mundial que se disputará exactamente en un mes en Catar.



El plan de N’Golo Kanté, tras consultar a los médicos las opciones que tenía para agilizar su recuperación fue operarse. A falta de un mes para el Mundial, seguramente no era la opción que lo iba a poner en Catar, de hecho, esa decisión de pasar por el quirófano debió haberse dado con tiempo. No obstante, la decisión la tomó el volante y afortunadamente todo salió bien. Por medio de un comunicado, el Chelsea comentó, “después de una exitosa operación, se espera que N’Golo esté cuatro meses de baja”.



La intensidad que ha vivido N’Golo Kanté desde la temporada 2019-2020 hasta la actualidad le pasaron factura. Las secuelas de problemas físicos empezaron a complicarlo. De hecho, en las últimas semanas, se vio una evolución en sus isquiotibiales sin pasar por el quirófano y alcanzó a entrenar con el grupo bajo las órdenes de Graham Potter. Se pensaba que podía estar en la convocatoria contra el AC Milan por Champions, pero el entrenador ex Brighton decidió apartarlo por precaución.



Sin duda alguna, los cuatro meses que estará N’Golo Kanté parado serán durísimos para Didier Deschamps y toda la selección francesa con la necesidad de buscar el bicampeonato y su tercer Mundial en la historia después de la conseguida en casa en 1998 y veinte años más tarde en Rusia.