¡Insólito préstamo al Chelsea! Quieren desprenderse de un volante

Primero fue Arthur en el Liverpool que una vez llegó al Liverpool procedente de la Juventus en condición de préstamo, se rumoreó que Jürgen Klopp quería devolverlo por su mal estado físico. Tanto así, que el brasileño confirmó que volverá más fuerte cuando recibió la mala noticia de que no podrá jugar el Mundial de Catar por una dura lesión. Segundo, es ahora el Chelsea quien se plantea la continuidad de un jugador que arribó como cesión.

Antes de que se cerrara el libro de pases, Chelsea logró fichar a dos jugadores sobre la hora: Pierre-Emerick Aubameyang del Barcelona, y Denis Zakaria que, como Arthur, llegó como préstamo y lastimosamente, Thomas Tuchel fue cesado del cargo pocos días después de su arribo a Londres. Tuchel lo pidió conociéndolo cuando dirigió en la Bundesliga y el suizo jugaba en el Borussia Mongengladbach.



Aunque fue préstamo, el Chelsea pagó 30 millones de euros por el internacional suizo Denis Zakaria. Y ahora con Graham Potter que relevó en el cargo a Thomas Tuchel, quien pidió al hombre de la Juventus, la situación es gris sin sumar ningún minuto en Premier League ni Champions. Algo que es curioso, pues N’Golo Kanté se lesionó desde el 14 de agosto y ahí calaría perfectamente Zakaria.



Ha pasado apenas un poco más de un mes y en el Chelsea ya estudian la posibilidad de cortar el préstamo de Denis Zakaria y devolverlo a la Juventus. No se aguantan más a un jugador que no ha sumado minutos, aunque el suizo no quiere preparar las maletas para irse de Londres.



Mirando el caso de Jorginho, por ejemplo, Denis Zakaria que tiene 25 años, podría perfectamente ser un cambio generacional en el mediocampo del Chelsea. Sin embargo, Graham Potter apuesta por los que más conoce durante su tiempo en Brighton cuando enfrentaban a los ‘Blues’.



A diferencia de Pierre-Emerick Aubameyang, que ha anotado importantes goles en Premier League y Champions, Denis Zakaria no ha contado con esa suerte sin todavía poder debutar 41 días después de su llegada a las filas londinenses. Se especula entonces el posible regreso prematuro de Denis a la Juventus. El préstamo es de un año, pero Graham Potter ha sido muy claro con el suizo y no le ve espacio en la medular del Chelsea.



Denis Zakaria es un volante muy firme en la marcación y que puede ayudar también en el ataque. Un mediocampista con harta llegada al área, y estatura para el salto. El suizo, que seguramente disputará el Mundial no se plantea irse del Chelsea, “estoy esperando mi momento y quiero demostrar que puedo jugar en este equipo. Quiero ayudar a este equipo a ganar trofeos. Es lo más importante. Quiero ganar trofeos y ayudar al equipo a ganar, y si tengo la oportunidad de jugar, daré el 100 por ciento para ayudar. Ese es el punto más importante y después veremos qué sucede al final”, explicó Zakaria.