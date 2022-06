Colombia cumple pero no brilla contra Arabia Saudí: reviva el amistoso

La Selección Colombia enfrentó a Arabia Saudí en duelo amistoso en Murcia, España, encuentro que sercía a los árabes para preparar el Mundial de Catar y a los nacionales para intentar mejorar la mala imagen tras la eliminación.

COLOMBIA VENCE 1-0 A ARABIA SAUDÍ. De la ilusión al desconcierto se fue moviendo el equipo de Cárdenas, que dominó con autoridad en el arranque pero pareció no salir al segundo tiempo. Borré, el destacado. Balanta, Atuesta y Arias llaman la atención de Lorenzo, cumplen veteranos Yairo, Dávinson y Muñoz.



TERMINA EL PARTIDO AMISTOSO EN ESPAÑA



Minuto 90+6- Gran asistencia de 'Cucho' Hernández que desperdició Muñoz



Minuto 90- Débil remate de Palacios



Minuto 87- Remate de media distancia de Velasco que exige al portero.. aplausos de Borré



Minuto 82_ ¡Lo que se pierde Estupiñán! Gran lectura de Arias, pero no pudo rematar de derecha el atacante y el arquero le cerró el ángulo



Minuto 75- Cambio obligado en Colombia: Álvarez Balanta se retira, al parecer por lesión; llega al partido Óscar Estupiñán



Minuto 70- Colombia se retrasa en el campo y le da vida al rival, se pierde el atrevimiento inicial y los cambios, salvo una incursión de Hernández, no hacen mucha diferencia



Minuto 69- Nueva pausa de hidratación, temperatura en Murcial ronda los 32 grados centígrados



Minuto 66- Atajadón de Chunga, gran remate de Alhamddan



Minuto 64- Cambio en Colombia: Alzate sale por molestias físicas y le da paso a Kevin Velasco



Minuto 59- Muñoz pasa al sector de volantes, que supo ocupar en sus días en Atlético Nacional, para sumar velocidad y precisión en la salida, cuando faltan opciones claras de cara al arco rival



Minuto 58- Más cambios en Colombia: Jhon Lucumí reemplaza a Cuesta y Helibelton Palacios ocupa el lugar de Atuesta



Minuto 47- Primer intento de Hernández: riflazo y salva el portero saudí Al Owais



Minuto 46- Cambio en Colombia: Juan Camilo 'Cucho' Hernández reemplaza a Suárez



¡ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO!





TERMINA PRIMER TIEMPO. GANA COLOMBIA 1-0 A ARABIA SAUDÍ. Dominio del equipo de Cárdenas contra un equipo que da espacio para pases precisos, como el de Atuesta a Borré en el gol. Se asocia bien la tricolor a pesar de tener nómina inédita



Minuto 40- Piden penalti los árabes por una patada e Cuesta que, al parecer, fue afuera del campo cuando salió al duelo.. Suert que no hay VAR porque sí parecía infracción



Minuto 36- Nueva aproximación de árabes pero se enreda solo el atacante, ante la presión de Muñoz



Minuto 31- Salva Chunga en primera llegada clara de Arabia Saudí



Minuto 29- Pausa para hidratación



Minuto 26- Buena intención de Balanta en el pase pero el remate de Borré sale suave para que ataje el portero



Minuto 24- Riflazo de Alzate que sale de 'picabarra'.. se salva Arabia Saudí



Minuto 22- Gran salida de Colombia, que domina con suficiencia: Atuesta se anima y falla, le niega mejor pase a Borré



Minuto 15- Remate frontal de Suárez que se mete al arco pero se invalida la jugada por una falta en el área árabe muy poco clara



Minuto 14- Vuelve a la carga con Colombia remate de Borré que rechaza como puede el portero



Minuto 8- ¡Gooooollll de Colombia! Por derecha apareció Atuesta libre para meter un centro letal, perfecto para el puntazo de Borré, quien jugando de 9, sorprendiendo a los centrales, es letal



Minuto 3- Buena asociación de Balanta con Luis Suárez, remate débil



Minuto 2- Gran pase de Atuesta a Borré, pero sancionan dudoso fuera de lugar



RUEDA LA PELOTA EN MURCIA, ESPAÑA



¡ALINEACIÓN CONFIRMADA DE COLOMBIA CON SORPRESAS!



El técnico Cárdenas auesta a un medio campo muy poblado, apela a la experiencia de Dávinson Sánchez, Yairo Moreno y Daniel Muñoz y relega a Juan Camilo Hernández y Jhon Lucumí.



Esta es la nómina titular:

Así va el rival:

📋⎪Line-up

🇸🇦 Saudi Arabia 🆚 Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/qeolH1fHyv — Saudi National Team (@SaudiNT_EN) June 5, 2022





Bajo el sol y a la espera de buena asistencia de público colombiano, el ambiente era el mejor en la concentración del equipo que dirige, de manera interina, Héctor Cárdenas, con la compañía de Amaranto Perea, el asistente técnico del nuevo seleccionador nacional, Néstor Lorenzo.