Colombia afronta reto amistoso para pasar tusa: Arabia, rival a vencer

La Selección Colombia se medirá a Arabia Saudita este domingo (12:00 pm) en su primer partido tras el fracaso en la Eliminatoria Sudamericana, que lo dejó por fuera de la cita mundialista en Qatar. Bajo la orientación de Héctor Cárdenas (técnico encargado), el equipo nacional saldrá por la victoria que encamine desde ya el nuevo proceso hacia el Mundial de 2026.



Varias caras nuevas en esta nómina, algunas de ellas que podrían ser inicialistas ante Arabia, y muchas expectativas por el recambio que podría tener el proceso de Néstor Lorenzo. El técnico argentino asumirá las riendas en la tricolor después del 6 de julio cuando se mida a Deportivo Cali por la Copa Sudamericana.

Este será el tercer duelo amistoso entre ambos seleccionados. Los dos primeros se jugaron 28 años atrás, cuando Colombia se alistaba para el Mundial de USA 94. En aquella oportunidad, el equipo de Francisco Maturana igualó 1-1 en un primer juego y 1-0 en el segundo choque. Iván René Valenciano y Víctor Hugo Aristizábal marcaron los goles.



Los protagonistas



Héctor Cárdenas (DT encargado de Colombia): "Hay una base que estamos convencidos que van a querer mostrar todo su potencial y el buen proceso que llevan en sus clubes. Es la oportunidad para poder continuar a nivel de selección absoluta. Tenemos mucho en cuenta los comportamientos defensivos y ofensivos del rival, y partiendo de ello, hemos confeccionado la nómina que entrará a competir".



Rafael Santos Borré (Delantero): "La connotación del partido, para mí en lo personal, no cambia nada. Después de lo que sufrimos en la Eliminatoria este es el primer paso y la primera piedra para lo que queremos construir en el futuro. La motivación sigue siendo la misma y el enfoque está en el objetivo grande que tenemos todos".



Éder Álvarez Balanta (Volante): "Hay jugadores jóvenes, con mucha motivación y condiciones, para ellos es una gran oportunidad, les da mucha ilusión. Yo vengo por lo que hago en mi equipo, juego en mi club de volante central y defensor, aporto equilibrio y fortaleza y eso me ha permitido tener éxito en Europa. Siempre vengo con la posibilidad de aprovechar y vivir al máximo esta experiencia, es un orgullo representar estos colores".



José Luis Chunga (Arquero): "Cárdenas nos ha manifestado que le gusta la salida con pelota, la iniciación de juego. Son cosas muy interesantes. El profe nos habló del rival que tendremos: le gusta salir jugando de atrás, tiene mucho juego interior y debemos contrarrestar eso. Sabemos de los buenos jugadores que tenemos, las armas que tenemos para sacar adelante el partido y ganarlo".



Amistoso internacional

Colombia vs Arabia Saudita

Estadio: Enrique Roca de Murcia, España

Día: Domingo, 5 de junio

Hora: 12:00 pm



Colombia: José Luis Chunga; Daniel Muñóz, Carlos Cuesta, Dávinson Sánchez, Yairo Moreno; Kevin Velasco, Kevin Agudelo, Jhon Arias, Jaminton Campaz; Juan Camilo Hernández y Rafael Santos Borré.



Arabia Saudita: Al Owais; Al Burayk, Al Tambakti, Madu, Al Shahrani; Kanno, Al Naji; Babhir, Al Faraj, Salem Ali; Breakan.