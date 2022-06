Cárdenas habló previo al amistoso de Colombia: nuevo DT y novedades

Al seleccionador del equipo juvenil de Colombia, Héctor Cárdenas, le fue encargado el partido amistoso ante Arabia Saudita, en el que la tricolor espera sacudirse tras la dolorosa eliminación que le impidió asistir a Catar. El entrenador no pierde la fe de llegar a orientar a la mayores en algún momento. También habló de la llegada de Néstor Lorenzo y algunas de las caras nuevas en la convocatoria.

Ausencia de referentes: "El partido se viene trabajando hace más de un mes. Nosotros hemos seguido el desempeño de los jugadores que nos representan, no solo a nivel nacional sino también internacional. Con algunos de ellos tuvimos la posibilidad de hablar, pero este tipo de partidos nos permiten evaluar y empezar a generar la oportunidad para otros jugadores, que quizá en algún momento no pudieron llegar a la convocatoria".



Su primera experiencia con el equipo de mayores: "Esta experiencia es importante para todo lo que ha sido mi carrera, pero no hubiera sido tan fácil el estar aquí sin el conocimiento previo, el haber hecho acercamiento en otro momento en un proceso con el profe Carlos Queiroz y la posibilidad de estar relacionándome con el profe Reinaldo Rueda. Esto nos permite tener conocimiento del plantel que nos va a representar".



Sus planes a futuro con la selección absoluta: "Todo en la vida tiene un momento y son etapas que debemos ir quemando, poco a poco. Hoy como empleado de la FCF estoy encargado y como tal debo retribuir con todo mi grupo de trabajo. En algún momento llegará la oportunidad, pero debemos seguir creciendo y acumulando experiencias. La FCF ha rodeado a todos los entrenadores, generando mucho más aprendizaje".



Llegada de Néstor Lorenzo: "Es apresurado decir cómo se va a trabajar cuando en estos momentos el foco está puesta en un partido que para nosotros es sumamente importante y que en su debido momento lo analizaremos cuando llegue nuestro seleccionador nacional".



El equipo que jugará ante Arabia Saudita: "Desde el primer momento se ha ido trabajando con un grupo, hay una base determinada que estamos convencidos que van a querer mostrar todo su potencial y el buen proceso que llevan en sus clubes. Es la oportunidad para poder continuar a nivel de selección absoluta".



Qué se ha preparado para el amistoso: "Lo más importante dentro de la estructura de juego no va a ser quizás el sistema, porque creo que hace parte de nuestra labor, de lo que metodológicamente hemos venido direccionando en otros los procesos. Si tenemos mucho en cuenta los comportamientos defensivos y ofensivos del rival, y partiendo de ello, hemos confeccionado la nómina que entrará a competir".



Kevin Agudelo, una de las novedades: "Kevin se viene destacando en su club, siempre ha tenido continuidad en los juegos y es una persona que hemos tenido la posibilidad de tener estos tres días y su condición técnica complementa a los otros compañeros que vamos a poder utilizar en el frente de ataque. Es un hombre que da muchas posibilidades, que no solamente puede ser segundo punta sino que también puede jugar de extremo y tiene la capacidad para desenvolverse con las dos piernas. Si tiene la oportunidad de competir, nos va a generar sociedades".



Los arqueros de Colombia ante Arabia: "Iván (Arboleda), después de no haber tenido tanto suceso en España fue a Argentina a retomar su nivel, a ganar confianza. El caso de José (Luis Chunga) ya ha sido llamado en otro momento por la calidad de persona que es, por el compromiso y lo que le puede generar al grupo; es uno de los más destacados en la liga local".