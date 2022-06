Algunos convocados se jugarán todo contra Arabia Saudita: la razón

A partir del mediodía del domingo, la Selección Colombia que comanda Héctor Cárdenas disputará un duelo amistoso frente a Arabia Saudita. El duelo a disputarse en territorio español será crucial para algunos de los convocados.



Vale recordar que a pesar de que Cárdenas estará dirigiendo sobre la línea, Néstor Lorenzo, quien tomará las riendas de la Tricolor, estará muy atento a los diferentes desempeños.

Y es que esta puede ser la oportunidad perfecta para que varios futbolistas den sus razones para integrar el recambio generacional que se avecina. De sus actuaciones podrían depender en gran medida las futuras decisiones de Lorenzo.



Hay referentes que ya tienen su lugar ganado, o por lo menos es que lo que uno espera: Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Yairo Moreno y Rafael Santos Borré. Así como hay otros que vienen haciendo ‘pinitos’ y son tenidos en cuenta: Éder Álvarez Balanta, Steven Alzate y Luis Javier Suárez.

La actuación de ellos poco influiría en la consideración del nuevo DT, pues cuentan con el ‘ADN Selección’. Por otro lado, José Luis Chunga, Eduard Atuesta, Kevin Velasco, Jhon Arias, Juan Sebastián Pedroza y Óscar Estupiñán están recién empezando y deben hacer fila. Brillar o decepcionar frente a Arabia no los va a meter en consideración ni los va a sacar.



En este orden de ideas, son ocho los llamados a jugarse un partido aparte.

En el arco aparece Iván Arboleda, quien jugó con Carlos Queiroz en la gira asiática del 2019, pero unos errores garrafales lo condenaron. Le llega una segunda oportunidad para ser quien lidere el cambio generacional en el arco, justamente por ese factor Chunga no entra en este lote. El primero tiene apenas 26, el segundo ya va por los 30.



En zona defensiva aparecen Jhon Janer Lucumí (defensa central) y Helibelton Palacios (lateral derecho). El zaguero del Genk hizo parte del proceso Queiroz y Rueda, pero nunca recibió oportunidad. Ahora es el momento para mostrar la razón por la que es fundamental en el fútbol de Bélgica. Por los lados del carrilero, desde la era Pékerman, cuando jugaba en el FPC, no recibía chances y ahora que tiene regularidad en España podría mostrarse como una alternativa en la banda.



En la medular está el caso especial de Kevin Agudelo. A pesar de no haber sido considerado en procesos anteriores, su grato desempeño en el fútbol italiano, desde hace ya varias temporadas, lo perfilan como uno de los futuros líderes del mediocampo colombiano.



Más adelante, en la zona de las ideas, llega Jaminton Campaz, la perla del Deportes Tolima que ahora lidera a un alicaído Gremio. Es el único creativo puro de la convocatoria y tiene el ‘papayazo’ para seguir la fila de los James, Quintero y Cardona.



Para finalizar, el ataque. Allí aparece un viejo pedido de la afición: Juan Camilo Hernández. El ‘Cucho’ debutó con gol cuando Reyes fue interino y a pesar de buenos rendimientos en España, nunca más fue llamado. Actualmente contó con destacadas apariciones en la Premier League y su polivalencia en zona ofensiva sería un grato aporte para la Selección.