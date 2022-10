Carlos Paniagua, coincidencia en la semana para clasificar: ¿cuál fue?

Uno no se cansa de decirlo. La Selección Colombia Femenina Sub-17 parece imparable en estos momentos con un grandísimo presente en el Mundial de la categoría que se celebra en India. En Goa, y en el país cafetero hubo júbilo de alegría impresionantemente por el gran semblante que están dejando las dirigidas por Carlos Paniagua.

Sin duda alguna, un Mundial más que inolvidable para Carlos Paniagua al que le depositaron la confianza, y en cuestión de poco tiempo, logró clasificarlas a dos Copas del Mundo. Como si fuera poco, hizo historia en ambas competencias, pues en Costa Rica, vencieron a Alemania por la mínima diferencia siendo el primer triunfo de Colombia ante ese rival en todas las categorías y contando también la rama masculina y femenina. Los colombianos solo habían podido sacar una unidad ante los teutones, y las mujeres acabaron con la mala racha.



Además de la alegría en el Mundial Sub-20 en Costa Rica, en India no se han cansado de hacer historia. No hubo una fase de grupos que no pudiera superar Linda Caicedo con su combo y era algo que escaseaba en las últimas cuatro participaciones de la Selección Colombia Sub-17. En esta ocasión, no fue solo liderar su zona, sino llegar a la final del certamen.



Contra Nigeria en las semifinales, Colombia igualó sin goles y todo terminó en la definición desde el manchón blanco del penal. Ahí, cuando todo parecía cuesta arriba para las colombianas, una ejecución de las africanas impactó en el vertical dándole vida alas dirigidas por Carlos Paniagua y Luisa Agudelo terminó como heroína salvando el definitivo cobro.



6-5 fue el marcador final de la Selección Colombia, y los medios se quedaron con Carlos Paniagua que mencionó, “me embarga una emoción grandísima, se me viene mucha gente a la cabeza, entre ellas muchas muchachas de este proceso que no pudieron estar como Cabezas y Torres. Dedicarle este triunfo a todo un país. También a la virgen y a nuestro señor que nos dio sabiduría para guiar este grupo y esta generación tan linda de jugadoras. Fue muy duro a lo último en esta tanda de penales, pero ustedes saben el agradecimiento que tengo por tanta gente, especialmente a toda la gente que ha puesto un granito de arena por el fútbol femenino en Colombia”.



Contó algo curioso sobre los penaltis, pues Yésica Muñoz fue la única que falló en su cobro, y la jugadora fue a pedirle excusas a Carlos Paniagua en reiteradas ocasiones. El estratega le dijo que por qué le pedía perdón, que no había necesidad si los mejores en estas instancias también lo han hecho. Sobre esa clasificación en la definición desde el manchón, aseveró, “obviamente queríamos ganar en los 90 minutos, pero trabajamos los penales, incluso en el orden que pateamos hoy. Es difícil, pero es de admirar que estas jugadoras a tan corta edad tengan la personalidad de ir a esta estancia tan definitiva, de representar a todo el país y lo que nos estábamos jugando”.



Por último, dio las claves de las penas máximas y marcó una coincidencia que se vio reflejada en la semana y ahora en esta definición, “las jugadoras tenían confianza, lo practicaron y en ese orden decidieron hacerlo. Los días anteriores, de todos los penales solo botamos uno. Además, Carlos Alberto Pérez (preparador de arqueros) había trabajado con Luisa porque las nigerianas ya habían estado en una instancia de penales”. Como se trabajó en los entrenamientos, solo hubo un fallo en los lanzamientos en la semifinal, a su vez, leyeron muy bien a su rival con una ardua preparación para desactivar a las africanas si llegaba este escenario.