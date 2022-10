Luisa Agudelo, figura de clasificación a final: '¡los amo, Colombia!'

Luisa Agudelo. Así se llama la autora de toda la felicidad que respira Colombia por cuenta de la clasificación a la final del Mundial Sub 17 Femenino de India.

"Feliz, viene una final del mundo, vamos con todas las ganas. No hay palabras. Darle felicidad a un país y un equipo que ha trabajado duro por esto, de verdad muy feliz y orgullosa y a darla toda", dijo justo después de abrazar a sus compañeras, casi sin creer lo que acababa de hacer, atajar el penalti definitivo contra Nigeria.



¿Tensión de penaltis? ¡Claro! "Se siente de todo, no hay palabras, no sé decir lo que esto significa. Desafortunadamente algunas de las que preparamos no se dieron pero acá estamos. Sentí de todo, dedico esto lo dedico a mi mamá y mi familia y los que me apoyan por estar acá...

¡los amo Colombia!", dijo la orgullosa arquera nacional.



La mamá de la arquera desde su casa en Cali festejó la actuación en Caracol TV. "Nadie me ha hecho tan feliz como vos, vas a ser la mejor, ya lo sos en mi corazón", dijo la hermana de quien fue figura en la clasificación a la final de la Copa Mundo.