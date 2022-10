¡Colombia hace historia! ¡Colombia es finalista del Mundial Sub 17!

¡Gracias Selección Colombia! ¡Gracias chicas, gracias Laura Agudelo, gracias a todas desde este lado del mundo! ¡Gracias por darle alegría al corazón de su país!

Colombia es finalista del Mundial Sub 17 tras imponerse por 6-5 en una emotiva definición por penaltis y escribir la historia: ¡primera final de un Mundial de Fútbol! ¡Quedan graduadas todas de profesionales!"



Y es que desde los 11 pasos se decidió todo y arrancó bien para Colombia, con un cobro indescifrable de Gabriela Rodríguez para el 1-0; fue Offiong y cobró muy bien también para el 1-1; se apuntó Stefanía Perlaza y también celebró, pero lo propio hizo Etin; falló Muñoz y parecía que se adelantaba la arquera pero el VAR no ayudó ; Jiwaki y Usani aseguraban sus cobros, igual que May Álvarez y fue momento del cobro y el gol de Linda Caicedo. Pero entonces falló la cobradora nigeriana y se igualó todo y Juana Ortegón cobró con autoridad para adelantar a Colombia. Era momento de la portera Agudelo, era su día... Pero fue gol de Oyinola. Turno para Natalia Hernández y cobro para matar los nervios y nuevo matchpoint para Agudelo frente a Ororuncho y entonces sí, entonces sí Colombia, entonces Colombia finalista del Mundial.



La primera etapa fue el triunfo de la inteligencia: aguantar la arremetida, apostar a la disciplina para ir a cada cierre sin excesos y a cada corte con precisión, evitar el choque directo y anticipar la salida de un rival que tuvo pelota, intención y propuesta pero siempre careció de puntería. Todo mérito de una marca precisa, de esas que desgasta el ímpetu y nubla la chispa que en el campo hace la diferencia.



¿Resultado de la apuesta? Ni un solo remate de las africanas a puerta y en cambio sí tres, muy claros, de Colombia, cortesía de Yesica Muñoz, quien a los 27 sacó un remate apenas desviado en el gran servicio de Linda Caicedo y a los 37 en el mano a mano con la arquera Faith Omilana cuando entre Orianna Quintero y Caicedo la acercaban a la puerta. Eso sí, la mejor opción del partido era un excepcional tiro libre de Mary José Álvarez que rebeldemente se estrelló en el travesaño a los 29 minutos.



Y para el segundo tiempo no había razón para no confiar en el plan: Colombia apostaba por un juego más propositivo, asumiendo un protagonismo que había cedido en el arranque y juntando a sus talentosas, a Gabriela y Linda en la salida para encontrar a una inspirada Muñoz en el área rival.

El riesgo era el susto que dio Ajakaye a los 52 cuando se colaba al área nacional y soltaba un remate que encontraba bien ubicada a Agudelo, salvadora en la primera opción clara de gol de Nigeria.



Espectacular era el remate de Muñoz que salvó la portera Omilana a los 61 y si había justicia tenía que llegar un gol para ella. Una pena que no la inviten a la cancha, menos en un Mundial...



A los 70 parecía que el dominio colombiano por fin subiría al marcador cuando la pelota filtrada de Gabriela Rodríguez llegó a Linda, quien por primera vez en el partido enfilaba al arco, pero en el mano a mano le ganó la rendidora arquera a la goleadora.



De nuevo a los 79 lo tenía la figura nacional su opción de evitar los penaltis con un túnel para meterse al área y un remate que otra vez supo controlar la arquera africana contra su palo, a esa altura una de las figuras del partido.



La pelota se negó a entrar, Nigeria volvió a enviar al campo a su arquera suplente Linda Chikamso para la definición desde los once pasos (así eliminó a Estados Unidos) y la historia fue la que fue. La historia del fútbol femenino colombiano escribió una página gloriosa, más allá de toda duda.