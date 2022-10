¡Linda Caicedo a la final!: ' la emoción me gana en estos momentos'

La Selección Colombia Sub-17 no se cansa de hacer historia en el fútbol mundial. Tenían en sus manos la clasificación a la final en un histórico torneo en su quinta participación. Nunca se habían clasificado a la siguiente fase después de grupos, y ante todo pronóstico, ya están en la última etapa. Linda Caicedo fue figura como siempre lo ha sido en el combinado nacional.



Tras vencer a Nigeria en la tanda de penaltis, Linda Caicedo anotó uno de los seis goles que Colombia marcó. Un resultado 6-5 a favor de las dirigidas por Carlos Paniagua. Emoción total por parte de la jugadora del Deportivo Cali que en entrevista con el canal Win Sports, reiteró que no se lo creen. "La emoción me gana en estos momentos", fue una de las frases que se rescatan de sus testimonios.

Mientras Linda Caicedo estaba hablando para los micrófonos de Win Sports, las jugadoras de la Selección Colombia tomaron cámara para elogiar a Linda. Gritos de, "es la mejor jugadora del mundo", o "vamos, estamos en la final", rodearon las voces de la atacante y goleadora de la Selección Colombia Sub-17 en este Mundial.



Será la primera ocasión en la que una Selección Colombia disputa una final en un Mundial en todas las categorías y en todas las ramas (masculina y femenina). Linda Caicedo no pudo con la emoción, "siempre creímos, una vez terminó el partido les dije a las muchachas, es un pase a la red. Obviamente la emoción ahí es diferente, pero bueno. Hay que estar tranquilas y hoy lo pudimos definir en penales y esperamos poder hacerlo real y quedar campeonas que es nuestro objetivo.





Posteriormente, le preguntaron por sus goles y su poderío ofensivo dentro del Mundial con cuatro goles convertidos puede ser la máxima goleadora en la final. "Es la idea, primero es lo colectivo, si se da lo individual, perfecto. En estos momentos estoy pensando en el equipo, en lo que quiere Colombia que es ser campeona del mundo".



Dejó un mensaje para todos los colombianos, "que siempre crean. El fútbol femenino viene con un proceso demasiado hermoso. Vienen victorias y esperamos seguir ahí en ese lindo proceso, ese lindo camino que todos queremos, victorias y alegrías".



Por último, sobre el partido como tal, Linda Caicedo precisó, "siempre creemos, tenemos un grupo de jugadoras que saben mucho con el balón y bueno, lo veníamos trabajando. Si no se daba en el campo, había que definirlo en penales, y hoy fue clave".