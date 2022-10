¡Nunca falta! Referente de la Selección mandó mensaje a la Sub-17

La Selección Colombia Femenina Sub-17 ante todo pronóstico por no tener una liga constante y que siempre está en una incertidumbre completa, venció la historia clasificándose, en primera instancia a los cuartos de finall algo que escaseaba en sus anteriores cuatro participaciones en las que no había podido pasar la fase de grupos.



El camino no ha sido para nada fácil ni sencillo y Carlos Paniagua y sus dirigidas lo saben. Cayeron contra España, vencieron a China y México en fase de grupos. Luego, superaron a Tanzania y en penaltis a Nigeria para decir presente en su primera final. Un Mundial alocado y con una revolucionada Linda Caicedo como la líder en el combinado nacional.



Tras vencer a Nigeria en la tanda de penaltis, Colombia llegó a la final, y esperará su rival entre dos gigantes europeas. Independientemente de lo que suceda el domingo a las 9:30 de la mañana en hora colombiana, ya lograron hacer una impresionante historia y serán recordadas por siempre por este camino.



Algo que se le ha pedido mucho a los jugadores de la Selección Colombia masculina, es que aparezcan con su apoyo a su similar femenina, parece no ser tan difícil hacerlo, sea por las redes sociales o públicamente, pero resulta que sí les cuesta y en escasas oportunidades hablan de ellas. Esta vez, fue el turno del que nunca falla: Radamel Falcao García.



Antes de que iniciara el camino de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de India, el goleador histórico del combinado nacional masculino dejó un mensaje de aliento y apoyo. Ahora, que clasificaron a la final, volvió a aparecer con un trino. Publicó una foto de las colombianas celebrando y con un pequeño texto, "Felicitaciones a todas !!!!! Dios las bendiga". A su vez, James Rodríguez también les dejó un mensaje. El samario nunca falla en la cita por marcar el gusto y el apoyo hacia las jugadoras del balompié femenino colombiano.



Y es que, no es para menos. Esto es algo histórico que nadie podrá evitar. Un sueño que se convirtió en realidad en un país con una liga incierta, aunque poco a poco se empieza a hablar sobre lo que será el torneo del 2023.