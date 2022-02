No es primera vez que Rueda pierde dos partidos seguidos con Colombia

Doble jornada de terror para la Selección Colombia. Con las derrotas frente a Perú y Argentina, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda amplió su racha de siete partidos sin marcar, la misma cantidad sin ganar y con la eliminación prácticamente sentenciada.

Entre tantas curiosidades respecto a la situación del equipo nacional, una sobresale por reflejar el cierre del proceso Rueda.



No es la primera vez que bajo la batuta del entrenador vallecaucano se pierden dos partidos de manera consecutiva. Esto ya había ocurrido, no en Eliminatorias sino en Copa América.



En la fase de grupos del certamen continental, la Selección cayó frente a Perú (1-2), su némesis del último tiempo, y Brasil (1-2) con el recordado escándalo del árbitro argentino Néstor Pitana.



Siete meses pasaron exactamente, la diferencia es que aquellos duelos de Copa no influyeron en el pase a segunda fase, mientras que los dos de eliminatoria sudamericana dejaron sellada prácticamente su eliminación de la lucha por el Mundial.