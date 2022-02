Sigue la sequía: Para el olvido el juego de los atacantes de Colombia 

Un partido más donde Colombia no tiene un gran planteamiento en la parte ofensiva, en esta oportunidad en el Estadio Mario Alberto Kempes, donde los elegidos por Reinaldo Rueda no tuvieron mucha participación en el juego y en la única opción de gol que se creó, la impresión fue protagonista.



Los atacantes de La Tricolor que iniciaron el juego frente Argentina, fueron Miguel Ángel Borja y Luis Díaz, quienes no tuvieron mucha participación, teniendo en cuenta que la función de ellos era más defensiva que ofensiva, estando más en la mitad de la cancha y aprovechar un contragolpe del equipo colombiano.



La única jugada de peligro para Colombia en la primera parte fue obra de Luis Díaz, quien con su rebeldía logró dejar atrás a 2 adversarios y dejó mano a mano a Miguel Borja quien no logró concretar la opción y le entregó la pelota al arquero Dibu Martínez.



Ya en la segunda parte el entrenador vallecaucano, intento tener alternativas en el frente de ataque, ingresando a los jugadores Luis Suárez y Radamel Falcao García, quienes no pudieron hacer mucho, teniendo en cuenta que la parte defensiva de Argentina tuvo una gran actuación. Además de las pocas opciones que tuvo el equipo cafetero durante los 90 minutos.



Con este partido, Colombia ya suma siete partidos sin poder anotar en Eliminatorias, el último gol que marcó un atacante del equipo de Reinaldo Rueda fue Luis Díaz, quien ha sido el delantero más rebelde en la era de Reinaldo Rueda.