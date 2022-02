En reino de la confusión no pasa nadie: Colombia, 1x1, mereció perder

Fue una noche más de decepción, otra presentación gris, sin la rebeldía que prometían los jugadores y sin el fútbol para romper el bendito hechizo del gol, que ya cumple siete partidos. Así fue el partido de los elegidos por Reinaldo Rueda, en la derrota 1-0 contra Argentina, que casi condena la ilusión en las Eliminatorias a Catar 2022.

Camilo Vargas-6

Sacrificado en el gol pero salvador después en intentos de Di María, Acuña y González



Stefan Medina- 5

Se le escapó Acuña en el gol y acabó esperando que James -¡James!- le ayudara a marcar. ¿Y Cuadrado?



Dávinson Sánchez-5

No pudo hacer la cobertura en el gol y en general se vio demasiado lento



William Tesillo- 4

Se quedó en la marca de Lautaro en el gol y después fue presa de los nervios



Johan Mojica-5

Lo sacó a pasear un par de veces Di María, no fue preciso en la salida, no fue apoyo para Díaz



Wilmar Barrios-5

Impreciso en lo que era infalible que era el quite y además en el pase



Matheus Uribe-4

¿Fue a Córdoba? Lo superaron sin exagerar Lo Celso y Guido Rodríguez y hasta 'Papu' Gómez. Otra decepción más.



Juan Guillermo Cuadrado-4

Ni apoyó la marca por derecha, ni salió limpio en ataque, ni fue socio de James para descargar



James Rodríguez-5

Por fin iba detrás del 9, en teoría cerca al arco, libre. Acabó corriendo por la banda derecha para ayudar a marcar, lejos de todos y de todos. Se fue a los 56 minutos después de correr mucho pero desequilibrar poco.



Luis Díaz-5

La única que tuvo Colombia en el primer tiempo la inventó él pero no tuvo un solo socio. Otra vez aislado, como casi siempre...



Miguel Borja-4

La historia de su racha: desperdició un pase perfecto de Díaz por no rematar antes de la salida de su némesis, 'Dibu' Martínez.



Luis Suárez por James- 5

Minuto 56

Ni se enteraron en Argentina que estuvo en Córdoba



Cantillo por Uribe- 5

Minuto 56

Acabó jugando en el puesto de James. ¿Qué más se le podía pedir?



Valoyes por Medina-5

Minuto 67

Otro que caminó sin rumbo en Córdoba



Cuéllar por Barrios-5

Minuto 75

No fue trascendental su aporte porque era la zona en la que menos influía el rival



Falcao por Borja

Minuto 75

Nuevamente murió de hambre en predios rivales, no pudo romper hechizo de gol