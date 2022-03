Santos Borré, sacrificio y movilidad en el ataque: así fue su partido

Colombia se despide de sus opciones de ir a Catar. La Eliminatoria para la tricolor dejó una desazón, saliendo de los lugares de clasificación en las últimas jornadas, con ese fantasma del gol, que se rompió en la fecha anterior. Alternativas había y Reinaldo Rueda las probó todas, ninguna resultó cuando más lo necesitaba la tricolor.



Las opciones eran mínimas, Colombia sabía que el duelo contra Venezuela no era lo único, necesitaban de una serie de resultados que no se dieron. Para la cancha en Puerto Ordaz, Rueda se la jugó con Rafael Santos Borré, uno de los que ya había sido criticado. Su partido en Cachamay no deja nada que discutir, sacrificio y entrega, ante las complicaciones en cancha y la firmeza del rival.



La disposición táctica del estratega fue de 4-2-3-1, que en ocasiones, fue 4-4-2. El mapa de calor lo revela, su posicionamiento fue muy lejano del centro del área, de esa zona en búsqueda del gol. La rudeza de los centrales lo obligó a salir a jugar de espaldas, luchar cada pelota y recuperar, incluso, en esa zona, para tratar de surtir a los jugadores de las bandas.



Su labor no fue la de rematar, sino de ser un armador más, para que desde atrás, volantes también llegaran a posición de definición. Esa entrega, también desembocó en la jugada del penalti, donde corrió a luchar la esférica.



Si Sinisterra o Díaz entraban al centro, él llegaba a ocupar las bandas. En total, Borré logró el 84% de precisión en los toques realizados.