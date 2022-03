Rueda no ocultó la frustración: ‘una pena para el fútbol colombiano’

La selección Colombia se quedará sin Mundial. El triunfo contra Venezuela, en Puerto Ordaz, no fue suficiente para que la tricolor llegara al repechaje, luego de tantas opciones desaprovechadas en el camino de las Eliminatorias.



El técnico Reinaldo Rueda, habló de lo que fue el partido, además, de las rotaciones realizadas “En las selecciones hubo cambios, movimientos por algunos factores. Siempre se busca poner el mejor once en la cancha”.



“Lo vivimos con altísima intensidad, con la ilusión de seguir en el camino. El otro resultado no nos acompañó, como nos había acompañado en las Eliminatorias. Es una pena no lograr la clasificación, por los muchachos, que se brindaron con integridad. Teníamos esa ilusión por cumplir. Es una frustración fuerte” complementó sobre lo hecho en Puerto Ordaz y la frustración de quedarse fuera de Catar.



Concluyó con la pregunta en relación a un planteamiento defensivo “No entiendo por qué dicen eso, si se refiere a hoy. Siempre buscamos refrescar, oxigenar. Se sumó pero no fue suficiente por el otro resultado”.