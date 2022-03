Vélez fue letal y llamó 'exjugadores' a varios hombres de Selección

La Selección Colombia derrotó a Venezuela en la última fecha de la Eliminatoria Sudamericana, sin embargo, aspirando al puesto de repechaje dependía de un 'empujón' de Paraguay frente a Perú, que no se dio. El equipo de Reinaldo Rueda se quedó por fuera de la Copa Mundial tras dos participaciones consecutivas: Brasil 2014 y Rusia 2018, de la mano de José Pékerman.



A propósito del fracaso deportivo, el periodista Carlos Antonio Vélez en su programa Planeta Fútbol de Win Sports, se refirió al ciclo que para él ya cumplió el técnico Rueda y varios de los jugadores. Dio algunos nombres e incluso los llamó "exfutbolistas".

"Vamos a tener tiempo suficiente para conseguir un técnico para lograr que venga alguien moderno, que agarre ese maso y empiece a buscar", mencionó Vélez asegurando que es hora de decir adiós a varios integrantes de la selección. "Se cerraron varios ciclos y no solamente el de Reinaldo Rueda, sino también el de muchos otros que tienen pinta de exjugadores y los acabamos de ver en un 'picadito', bastante aburrido, letón, pesado. Con muy poquito le ganó Colombia a una modesta Venezuela, llena de buenos jugadores, pero nada que ver".



Y agregó: "recobró el camino de la victoria el equipo colombiano, por lo menos desde la estadística, porque en este ciclo no había ganado, habíamos tenido empates y derrotas. El último que había ganado allá había sido Hernán Darío Gómez, entonces bueno, anecdótico porque nos reencontramos con la victoria".



Vélez recalcó que varios jugadores mostraron un pobre nivel y castigó a Rueda por sus decisiones. "Un nivel bajísimo de algunos jugadores. Nos había amenazado el profe Rueda conque iba a sostener el equipo y una vez más nos engañó, mentirilla piadosa; nos libró de Fabra y Muriel, que eso fue una buena noticia. Se buscó otro tipo de revulsivos pero con cambios inútiles, como ese de poner a Tesillo por fuera, cuando todos sabemos que de central es mucho mejor. Ahí tenemos a Mojica, a Yairo".



Continuó: "No entiendo cómo Cuéllar no fue titular. La verdad uno de los que creo que ya cerró el ciclo es Barrios. Es uno de los más desordenados y ya a Lerma se le pegó lo mismo. Colombia no tuvo ni solución de equipo en defensa ni en ataque, lo que pasa es que al frente tenía muy poquito.