Colombia con la mente en la semifinal: ‘sabemos cómo contrarrestarlas’

Colombia está lista para seguir haciendo historia a nivel mundial en el fútbol femenino. Ad-portas de enfrentar a Nigeria por la semifinal de la Copa del Mundo en la categoría Sub-17 de la India, Carlos Paniagua y sus dirigidas preparan intensivamente lo que será una prueba vibrante ante el juego físico de las nigerianas.



Después de vencer a su similar de Tanzania en los cuartos de final de la justa deportiva, Colombia ya sabe lo que es medirse a un combinado africano. Con esa preparación, y con un onceno habitual y estelar, se preparan para afrontar el reto el miércoles 26 de octubre a las 6 de la mañana hora colombiana. María Camila Correa, lateral izquierda, que no estuvo contra las tanzanas por acumulación de tarjetas amarillas habló sobre el próximo rival.



En la rueda de prensa de la Federación Colombiana de Fútbol, María Camila Correa habló sobre la experiencia de vivir el partido pasado desde afuera de la cancha, “yo creo que es algo muy duro, el no poder correr. Creo que es lo peor que uno puede vivir como deportista porque uno quiere estar dentro, ayudar a sus compañeras y haciendo el trabajo que se viene haciendo. Estoy muy feliz de volver, estaba muy desesperada en la gradería. Grité como una loca, pero feliz por el trabajo realizado por mis compañeras que sacaron el resultado adelante”.



Agregó, “me siento preparada para Nigeria, se viene haciendo un buen trabajo con los profes y vamos a darla toda”. Posteriormente, le preguntaron cuál será su función, “yo creo que manejar la zona, respetar el espacio porque con las habilidades que tienen nos pueden sacar. Hoy trabajamos las habilidades defensivas para contrarrestarlas”.



Sin duda alguna, lo más preocupante contra Tanzania fue la salida de Linda Caicedo. Sobre la estrella, María Camila comentó, “Linda está muy bien. Está lista para ese partido. En cuanto al juego de Nigeria, estamos trabajando con Linda la manera de contrarrestar las habilidades de Nigeria”.



Una trabajadora silenciosa, así se le ha descrito a María Camila Correa. Respondió sobre el momento anímico del equipo previo de una semifinal, “yo de verdad estoy muy feliz de volver a la cancha. Creo que una amarilla duele mucho, pero estoy de vuelta y es lo importante. El equipo anímicamente, creo que estamos felices y orgullosas del trabajo que hemos hecho. Estamos trabajando, pero no sabemos cuál será el planteamiento todavía del equipo”.



El juego físico de Nigeria. María Camila Correa mantuvo, “hemos sido muy fuertes atrás y creo que los respaldos serán importantes. Vamos a seguir haciendo esos trabajos que el profesor quiere que hagamos para fortalecer más esa zona”. La polémica explotó con el tema de los premios para las jugadoras. El equipo no piensa en eso en estos momentos, “estamos tranquilas con ese tema y la verdad estamos enfocadas en la semifinal. Nuestra cabeza solo piensa en enfrentar a Nigeria”.



Después de un arduo juego y la intensidad del clima, se le preguntó cómo están físicamente, “para nadie es un secreto que se han hecho muchos esfuerzos grandes. Hemos tenido un cuerpo técnico que nos ha trabajado mucho esa parte y estamos en óptimas condiciones para sacar el partido adelante”.



También habló sobre el estar haciendo historia, “estamos muy orgullosas, es una responsabilidad muy grande, pero creo que hemos hecho un buen papel, nos sentimos orgullosas de representar a nuestras familias y el trabajo que hemos hecho es un respaldo de un trabajo que hemos llevado adelante por muchos años”.



Referenció las virtudes de las nigerianas, “para nadie es un secreto que es un buen rival muy físico. Creo que con el toque y las habilidades técnicas que tenemos podemos sacar el resultado”.



Posteriormente, Orianna Quintero, delantera del América y de la Selección Colombia Sub-17 respondió las preguntas. Sobre el sentimiento de jugar esta semifinal, mencionó, “para mí es un orgullo, es un gran sueño que se está cumpliendo. Para todos es claro que queremos llegar a esa final. Sabemos que hay que salir con todo para llegar a esa instancia”.



Orianna Quintero no ha podido marcar todavía en el Mundial. Sin embargo, la delantera ha cumplido una labor muy buena en la presión alta y combinando con Gabriela Rodríguez y Linda Caicedo, “no vamos a salir a regalar nada. Vamos a aguantar, ver cómo se dan las condiciones y estudiar si cambiar la estrategia”. También habló sobre jugar con Gabriela y Linda, “sabemos que son jugadoras que tiene la experiencia. Con Linda no las llevamos bastante bien, aprendiendo siempre de las experiencias de todas para seguir en buen camino”.



Le preguntaron por el tema de la ansiedad que se vive en cada partido, “el equipo está muy bien anímicamente. Claramente se sabe que los nervios siempre van a estar, pero estamos muy unidad y vamos a salir igual que siempre y con lo trabajado en la semana”.



En cuartos enfrentaron a una selección africana como Tanzania. FUTBOLRED le preguntó a Orianna, cómo sirve ese antecedente para jugar contra Nigeria, “bueno, sabemos que la talla, la estatura, el físico es muy similar a la de Tanzania. Igual no vamos a salir confiadas de que ya las conocemos”.



Por ese juego aéreo que han trabajado, puede ser una manera de contrarrestar el poderío y el físico de las nigerianas, “bueno, sí, sabemos que no es fácil, pero tenemos seguridad adelante y atrás para ganar en ese componente”. Así, Colombia está lista para verse las caras contra Nigeria el miércoles 26 de octubre a las 6 de la mañana, hora de Colombia.