Isabella Echeverri no se quedó callada: ‘sigue pasando lo mismo’

La Selección Colombia Sub 17 está en un punto para hacer historia. Instaladas en las semifinales de la competición. Todo el país ha estado de su lado, apoyándolas a la distancia, que puede marcar un punto de inflexión en la historia del fútbol femenino.

Pasan los años, las generaciones cambian y sigue pasando lo mismo. Dicen lo que quieren y después de la presión mediática se retractan. Ir a la selección es un acto de dignidad y orgullo, no un favor de nadie ⚽️🇨🇴 #HastaCuando? https://t.co/9TVKzDZDL0 — Isabella Echeverri R (@Isaeche11) October 22, 2022

Sin embargo, la polémica no paró, pese a los buenos resultados. Las declaraciones de Ramón Jesurún, respecto a los premios económicos que no se contemplaban en este caso, afirmando que eran ‘amateurs’ y no se contemplaban esos incentivos.



Ante eso, la Federación Colombiana de Fútbol, publicó el comunicado que se haría la respectiva premiación, desde lo económico, afirmando que se había pactado previamente. Isabella Echeverri, jugadora colombiana, no se ha quedado callada ante las injusticias que han surgido, respecto a la Selección Femenina.



A través de su cuenta de Twitter, la futbolista se refirió a la aclaración que hicieron desde la FCF “Pasan los años, las generaciones cambian y sigue pasando lo mismo. Dicen lo que quieren y después de la presión mediática se retractan. Ir a la Selección es un acto de dignidad y orgullo, no un favor de nadie ¿Hasta cuándo?