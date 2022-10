Recuento de las participaciones de Colombia en mundiales femeninos

La Selección Colombia femenina Sub-17, dirigida por Carlos Paniagua, logró imponerse 3-0 en los cuartos de final a Tanzania y selló su clasificación histórica a las semifinales del Mundial de la categoría que se lleva a cabo en India. Linda Caicedo, Yésica Muñoz y Gabriela Rodríguez las goleadoras fueron las encargadas de llevar al seleccionado a este importante resultado a nivel internacional.



La clasificación a semifinales por primera vez en su corto camino en el fútbol femenino a nivel de selecciones, no sólo se significó el mejor resultado de esta rama del deporte rey en Colombia, sino también es hasta ahora la mejor representación de un seleccionado en toda la historia, superando las representaciones de la Selección mayor masculina, quien alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014.

Por ello, el fútbol colombiano hoy se ve mejor representado por la rama femenina, que no solo se destacada a nivel de selecciones, sino también ha dejado huella con representaciones internacionales a nivel de clubes, dejando claro que la evolución de la jugadora colombiana ha ido evolucionando y seguirá mejorando a medida que tengan más oportunidades de competir.



Sin embargo, esta no es la primera vez que Colombia hace historia en el fútbol femenino a nivel de selecciones en un mundial, pues las mayores empezaron a dejar granos en el camino de que se podía ir a representar al país en lo más alto en las citas orbitales.



La primera victoria histórica de un seleccionado femenil sucedió precisamente con la Selección de mayores, quienes lograron clasificar a la Copa Mundial Femenina de 2011 con jugadoras toltamente amaeturs, pues al no haber liga profesional, eran pocas las que tenían esa opción de jugar a un buen nivel.



A pesar de la ser la primera clasificación mundialista, la Selección Colombia femenina logró tener un nivel óptimo, donde no tuvieron goleadas en contra y antes lograron su primer empate de la historia en una cita orbital y frente a Corea del Sur por 0-0. En aquel Mundial de 2011 en Alemania, perdieron contra las potencias Suecia (1-0) y Estados Unidos (3-0), quedando de últimas, pero dejando el nombre de Colombia en alto tras no ser profesionales.



A un año anterior de que se oficializara la liga profesional, Colombia logró de nuevo participar en un Mundial femenino de mayores y en 2015 llegaron más lejos tras y el resultado fue octavos de final, logrando clasificar como mejores terceras, logrando su primera victoria frente a Francia 2-0, resultado que le permitió ser de las de mejor performance en la fase de grupos. Dentro de las 16 mejores cayeron 2-0 frente a Estados Unidos.



Ahora, con la clasificación de nuevo del seleccionado femenino al Mundial de Nueva Zelanda y Australia en 2023 donde compartirá grupo con Alemania, Marruecos y Corea del Sur, espera seguir haciendo historia ya con más experiencia.



Asimismo, ya con liga profesional, las categorías menores de Colombia empezaron a dar de qué hablar en Sudamérica, pues la rama del seleccionado femenino Sub-20 logró clasificar al Mundial que se disputó en Costa Rica en 2022, resultado histórico que dejó como resultado unos cuartos de final, siendo eliminadas frente a Brasil por la mínima diferencia, pero ganando su grupo eliminando a Alemania y Nueva Zelanda en su zona.



De momento y pase lo que pase, Colombia ya hizo historia en los mundiales femeninos y podría seguir rompiendo récords, aunque hoy, lo más cerca de obtener es el Mundial Sub-17 si logran llegar a la final, cuando enfrenten a Nigeria y las derrote. El fútbol femenino seguirá haciendo historia, pues el inicio del éxito internacional a nivel de selecciones.