Yésica Muñoz ilusionada por gol y clasificación: ‘Era un sueño’

La Selección Colombia femenina Sub-17 hizo historia en el Mundial de la categoría al demostrar una demostración de talento puro, aprovechando su velocidad y buen juego colectivo, que al final le permitieron lograr la clasificación a semifinales tras la goleada 3-0 a Tanzania en India.



Una de las grandes figuras fue Yésica Muñoz, quien fue la encargada de anotar el segundo gol del partido y que significó la tranquilidad para el equipo dirigido por Carlos Paniagua. La delantera demostró su calidad definiendo de gran manera el penalti del 2-0.



Muñoz habló de lo que significó ese gol para ella y de la felicidad que siente en lo personal por lograr uno de los objetivos propuestos que era llegar a estar dentro de las cuatro mejores del Mundial Sub-17.



“Esto es lo que queríamos y es la primera vez en Colombia que clasificamos a dos semifinales, así que estoy muy feliz porque este era el sueño de nosotras”, dijo Yésica Muñoz después de la victoria del seleccionado frente a Tanzania.



Igualmente, la antioqueña hizo referencia a su proceso de formación que le sirvieron para demostrar sus dotes goleadores con Colombia y ser una de las máximas figuras junto a Linda Caicedo y Gabriela Rodríguez.



“El Mundial es un sueño cumplido porque en Formas Intimas me dio la oportunidad de jugar en Medellín con el profe Paniagua, quien fue el que me dio la oportunidad de debutar profesionalmente y por él estoy acá”, finalizó la delantera.



Ahora, Yésica Muñoz junto a sus compañeras esperan seguir haciendo cosas buenas en el Mundial femenino Sub-17 y lograr así una inédita final si vencen a Nigeria en las semifinales, juego que disputarán el 26 de octubre a las 6:00 a.m.