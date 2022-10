Paniagua no ocultó su orgullo de sus jugadoras: ‘Son unas berracas’

Colombia no para de celebrar el paso a las semifinales del Mundial femenino Sub-17, después de su victoria 3-0 contra Tanzania donde dejaron una buena exhibición de buen fútbol colectivo y ataque demoledor.



Por ello, al finalizar el partido, Carlos Paniagua, director técnico de la Selección Colombia femenina en este Mundial Sub-17, habló en conferencia de prensa y habló de la importancia del proceso de estas jugadoras para estar hoy en las semifinales de la cita orbital.



“Es un regalo para el pueblo colombiano de estas jugadoras que no se cansan de ser valientes, berracas y representar bien al país”, dijo Paniagua, quien no ocultó el orgullo de sus futbolistas.



Igualmente, el técnico habló de la situación de Linda Caicedo, quien pidió cambio instantáneo, pero al parecer solo fue por seguridad su retiro y espera ser evaluada por el cuerpo médico.



“Fue la lesión que tuvo frente a China. Desafortunadamente Linda Caicedo siente el golpe en la misma parte con la arquera rival y pide el cambio. Ya el partido lo llevábamos bien, íbamos 3-0 entonces era mejor sacarla para intentar tenerla ante Nigeria. Todavía no he hablado con el médico porque eso fue en el desarrollo del segundo tiempo”, finalizó Paniagua.



Ahora, mientras Paniagua recupera jugadoras, el seleccionado se enfocará en preparar el partido de semifinales contra Nigeria, que será el próximo 26 de octubre a las 6 de la mañana.