Colombia hizo una linda historia y es semifinalista del Mundial Sub-17

La Selección Colombia femenina Sub-17, dirigida por Carlos Paniagua, logró imponerse 3-0 en los cuartos de final a Tanzania y selló su clasificación histórica a las semifinales del Mundial de la categoría que se lleva a cabo en India. Linda Caicedo, Yésica Muñoz y Gabriela Rodríguez las goleadoras. Se viene otro africano, Nigeria.



El partido comenzó bastante animado y en tan solo tres minutos de juego, Colombia se fue arriba en el marcador con una gran definición de Linda Caicedo, la mejor jugadora del seleccionado de Paniagua, quien marcó en velocidad y gran remate para poner ese gol madrugador.



Sin embargo, Colombia siguió imponiendo condiciones en el estadio de Fatorda donde acompañó la fuerte lluvia con otros goles, pues después en el minuto 17 llegó Yésica Muñoz para lograr el segundo gol, que terminó guiando a la victoria.



La ofensiva de Colombia continuó sintiéndose y fue como logró al minuto 32 un penalti, tras una jugada que terminó en gol de Muñoz, pero el VAR decidió antes disparo desde los doce pasos y que luego concretó Gabriela Rodríguez, quien derrotó a la portera Mtunda, quien ingresó por Makau.



Sobre el final del primer tiempo, Colombia con el 3-0 se relajó un poco y dejó que Tanzania tomara la pelota y fue así como las africanas lograron asustar al seleccionado de Paniagua, pues la jugadora Mnally ocasionó la primera gran opción para su equipo y estrelló el balón en el palo.



Con el resultado a su favor, la Selección Colombia femenina Sub-17 mantuvo su posesión en la reanudación del segundo tiempo, intentando acercarse con peligro.



Sin embargo, Colombia sufrió una lesión de Linda Caicedo, quien vio que no podía ingresar y decidió pedir el cambio inmediato y entregó la cinta de capitana a Gabriela Rodríguez, quien después tuvo una opción clara para otro gol después de recibir el brazalete.



Con la lesión de Linda Caicedo Colombia no bajó su producción en ataque, pues tuvieron a Yésica Muñoz de nuevo protagonista, quien tuvo sobre los 60 minutos una opción para anotar, pero la portera Mtunda logró arrebatarle el gol.



A pesar de la superioridad, Tanzania empezó a llegar más que en el primer tiempo y fue así como tuvieron varias opciones, pero fallaron en la definición, donde la africana Lema envió una de esas aproximaciones por encima de la portera Luisa Agudelo.



Sobre el final, Colombia siguió intentando anotar el cuarto gol, pero no encontró buena definición, aunque sostuvo la posesión de balón, permitiéndole manejar el partido sobre Tanzania, quienes no tuvieron las mejores opciones para descontar, pues solo lograron aproximaciones.



Al final, fue goleada contundente 3-0 de Colombia sobre Tanzania y logró por primera vez la clasificación a semifinales de un Mundial femenino Sub-17 en toda su historia. Ahora, las dirigidas tendrán otro duro reto por la gran final del certamen y enfrentarán a Nigeria, quienes vencieron 2-1 a Estados Unidos.





Goooool de Colombia 1 y Tanzania 0. Linda Caicedo #11 al minutos 6. Bravo mi selección si se puede. Juegan con un torrencial de agua. pic.twitter.com/LvBUkId91B — Juan Carlos García (@garcia_jc581) October 22, 2022

🚨 The second goal that Serengeti Girls conceded

HT| COLOMBIA 3️⃣-0️⃣ TANZANIA pic.twitter.com/qmgMOCPNZP — Rinyo Updates (@elirehemauronu) October 22, 2022