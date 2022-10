Aliado de ellas, crítico de ellos: Vélez y dardo a Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez se sumó a la celebración por el buen papel de la Selección Colombia Femenina, semifinalista del Mundial de la categoría en India, pero no desaprovechó la oportunidad para lanzar uno de sus dardos.

"Felicidades... ¡Nos dan alegría y sosiego, además nos quitan la tusa! ¡Aprendan, grandulones!", publicó en sus redes sociales.



Y después, en Win Sports, detalló: "Se descrestan con los grandes, los non plus ultra y la verdad es que no han ganado nada, la verdad duele".

​

El analista repasó los resultados recientes de las selecciones femeninas, primero en el actual Mundial de India, en el que se logró avanzar a la semifinal que decidirá contra Nigeria para buscar la gran final, lo que sería un auténtico hito para el país. Después, recordando el Mundial Sub 20 de Costa Rica, en el que se llegó a los cuartos de final y se cayó 1-0 en ajustado duelo contra Brasil.



Al compararlo con las selecciones masculinas habló del tercer lugar de la Sub 20 de Reinaldo Rueda en Emiratos Árabes Unidos 2003, los cuartos lugares de la Sub 17 en Finlandia 2003 y Nigeria 2009 y, en menor medida, el quinto lugar del equipo de José Pékerman en el Mundial de Brasil 2014. El único título de Colombia fue el de la Copa América de 2001.

​