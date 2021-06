¡Líder en todo sentido! Emotivo mensaje de Cuadrado para la Selección

Quedaron definidos los cruces de cuartos de final en la Copa América 2021. Sin duda alguna, el partido de la jornada será protagonizado por Colombia y Uruguay en el Estadio Mané Garrincha.



Recordemos que la gran ausencia para el cuadro cafetero será Juan Guillermo Cuadrado. líder y mejor futbolista de la nómina.

El volante de la Juventus fue amonestado en el último partido de la Tricolor (fase de grupos contra Brasil), sumó su segunda amonestación en el certamen y por consiguiente afronta una jornada de sanción.



Tras conocerse que los charrúas serían los rivales en la siguiente fase, Cuadrado no tardó en dejar un emotivo mensaje en redes sociales para sus colegas. Demostrando liderazgo fuera y dentro de la cancha.



“No podré estar en el próximo partido , pero confiado en mis compañeros y lo que puede hacer Dios ¡aun así me alegraré en el Señor! ¡Me gozaré en el Dios de mi salvación! ¡El Señor Soberano es mi fuerza!”, escribió en su cuenta de Instagram.



La publicación no tardó en llenarse de likes e interacciones. El ‘panita’ confía en su regreso para las semifinales.



Colombia enfrentará a Uruguay el próximo 3 de julio a partir de las 5 p.m.