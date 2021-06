Otro reclamo para Rueda: 'Yo podría estar disputando la Copa América'

Ver a la Selección Colombia en la Copa América por TV es para unos una razón de emoción y expectativa, pero para otros, sin duda, un motivo de nostalgia.

Le pasó a James Rodríguez y le está pasando también a Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien por estos días está de vacaciones en Colombia.



El atacante habló de la victoria contra Ecuador en el debut, dijo que "fue positivo y como yo me siento parte de la selección siempre la voy a apoyar", pero dejó su reflexión sobre las convocatorias.



“No sé qué tenga que hacer para estar ahí, porque al final si miras la lógica estoy en España hace cuatro años. Y no ver eso pero sí llamar a jugadores que están en México, MLS o Colombia, no es por desprestigiar ni nada, pero son niveles diferentes. Seguiré trabajando y esforzándome y espero estar pronto ahí”, dijo en entrevista con ‘Diario La 10’.



“Yo podría estar disputando la Copa América, con total seguridad. Si otras personas no lo ven es otra cosa, siento que podía estar pero no estuve, tengo 22 años, quedan muchas Copas América por delante así que voy a trabajar durísimo para estar”, agregó el atacante, quien viene de una temporada marcada por lesiones y ausencias, que solo le permitieron anotar 2 goles en tramos de 23 partidos.





Justamente ahora que ha terminado su cesión con el Getafe, contó lo que sabe, por ahora, sobre su futuro: "debo ir a Watford a hacer pretemporada y ya está, a partir de ahí, si todo va bien, lo más posible es que me quede ahí y si no, a ver qué pasa”.