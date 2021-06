Cuadrado aclara la polémica con James: 'queríamos que estuviera acá'

Juan Guillermo Cuadrado tuvo que salir a aclarar sus declaraciones posteriores al triunfo 1-0 de Colombia contra Ecuador, en el debut en la Copa América 2021.

El líder del equipo hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para decir que lo tergiversaron y que nunca se refirió a James cuando dijo que nadie está por encima del grupo en la selección nacional.



"No puedo creer tanto amarillismo, quiero aclarar lo que dije después del partido que no tiene nada que ver con mi panita James. Lo que yo dije fue porque el profe había hecho muchos cambios, dije que nadie era mas importante que todos juntos, que todo el equipo, y era una información para los compañeros, si nos salíamos del esquema iba a ser difícil porque no habíamos jugado juntos antes", dijo.



"La prensa está hablando de lo que no es. Sabemos lo importante que es James es para la selección, la gran persona que es y el referente que es para la Selección", añadió.



Cuadrado se puso en los zapatos de James y dijo que entiende a la perfección su actitud: "Es difícil cuando no eres llamado a algo te apasiona y sabemos cómo lo ama él, es solo que ponga la confianza en Dios, en este momento es difícil entender, yo me pongo en su lugar. Pido el favor que no tergiversen las cosas porque no son así"



"James es más que compañero un amigo, si él vio la entrevista sé en la forma en la que pudo contextualizar todo porque él ha estado acá", apuntó.



Y volvió a aclarar: "James, como lo dije, queríamos que estuviera acá pero no es una decisión nuestra y obviamente esperamos que pueda estar en esta gran familia".



Juan Guillermo Cuadrado hace aclaración de sus palabras tergiversadas por la prensa colombiana pic.twitter.com/oQsCI5H64s — MARIO K∆MPOZ™🎯 (@MarioKampoz) June 15, 2021

Cuadrado aprovechó para hacer una invitación: "invito a los periodistas a que si usamos nuestra influencia, la que Dios les ha dado, recuerden que cuando hablan de un jugador son padres, familias, hijos, cómo pueden sentirse los hijos cuando dicen cosas que no son de los padres. Están en su derecho de hacer críticas, tenemos que revisarnos saber lo que nos sale del corazón".



Y dejó otro punto claro: "no vivimos de las críticas, los que viven de los aplausos de la gente, morirán por la crítica. Nosotros aceptamos todos los comentarios pero si son destructivos, que ustedes puedan ver que están destruyendo a una persona que tiene padre y madre y cómo los haces sentir cuando hablas de una manera que no es adecuada".



Finalmente, envió otro mensaje de unión: "mando un abrazo, un saludo, que estemos cada vez más unidos con todo lo que está pasando, que cada uno desde su lugar aporte a una Colombia cada vez más fuerte, el cambio está en cada uno de nosotros, lo podemos lograr si aportamos un grano de arena, que nos apoyemos y estemos en unión, ahí está la bendición. Si nos unimos no por la selección solamente sino por Colombia, Dios nos bendecirá".