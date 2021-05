¡Tome nota! Fechas y horarios confirmados de Colombia en Eliminatorias

Todo listo para la siguiente fecha de las Eliminatorias en territorio sudamericano. Este jueves, la Conmebol hizo oficial los horarios de la séptima y octava jornada del certamen.

​

Vale la pena recordar que las fechas 5 y 6 no pudieron jugarse por los inconvenientes en el préstamos de jugadores desde territorio europeo y quedaron programadas para después de la Copa América.

La Selección Colombia primero jugará frente a Perú en Lima y después disputará un partido complicado frente a Argentina en Barranquilla, rival al que no se ha podido vencer, oficiando como local, las últimas veces.



Así está programado todo:



Perú vs Colombia



Fecha: Jueves 3 de junio.

​Hora: 8 p.m.

Ciudad: Lima.



Colombia vs Argentina



Fecha: Martes 8 de junio.

​Hora: 6 p.m.

Ciudad: Barranquilla.



Acá el calendario completo: