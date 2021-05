¿Podría cancelarse? Presidente de Dimayor habló del futuro de la Liga

¿La Liga BetPlay 2021-I está en veremos? La gran cantidad de contagios por covid-19 sumado a la difícil situación de orden público en el país podrían ser determinantes en el futuro de la competición.



Recordemos que por lo anterior, la llave entre Deportivo Cali y Deportes Tolima no ha podido disputarse; así como también Santa Fe, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, La Equidad y, de nuevo, Tolima tendrán que jugar sus respectivos partidos internacionales en el exterior.



Incluso los duelos de Millonarios y el cuadro cardenal en los cuartos de final se llevaron a cabo, por obligación, fuera de Bogotá. Todos han sufrido.

Basado en lo anterior, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, habló con El Tiempo respecto al futuro del campeonato colombiano y no descarta una posible cancelación.

​Justamente sobre ponerle fin al Torneo Apertura, el dirigente afirmó: “Es una posibilidad que está latente con lo que está pasando en el país”. En dicho sentido manifestó que la principal preocupación pasa por el tema seguridad, “es difícil obligar a las autoridades a que nos presten el servicio cuando tienen todos estos problemas por fuera”.



Ahora bien, dijo que por ahora la intención es jugar la Liga, con los cambios en el calendario ya confirmados. “Vamos a jugar día a día, vamos a pensar qué pasa día a día y cómo lo vamos a hacer”, mencionó.



Respecto a esto último, Jaramillo expresó que la continuidad del torneo pasa también por un compromiso con el Gobierno, teniendo en cuenta las declaraciones del presidente Iván Duque respecto a la Copa América.



“El anuncio de la Copa América por parte del Presidente fue contundente: si nosotros suspendemos el campeonato, eso es darle una patada al Gobierno”.

Con todo esto sobre la mesa, el objetivo es “vamos a seguir jugando” con las diferentes precauciones, como por ejemplo “manteniendo la seguridad de los jugadores, los dirigentes y del entorno del estadio”. Por lo pronto, si no se puede jugar “pues aplazamos... no vamos a suspender”.