Humillante derrota de un ex Santa Fe en Copa Libertadores... ¡1-6!

Noche terrorífica para uno de los colombianos en Copa Libertadores. El Inter de Porto Alegre, del técnico español Miguel Ángel Ramírez, vapuleó este miércoles con un lapidario 6-1 al Olimpia de Sergio Otálvaro y con seis puntos se puso en solitario al frente del Grupo B.



El goleador Thiago Gallardo, en dos oportunidades; el argentino Víctor Cuesta, Edenilson, Yuri Alberto y Caio Vidal marcaron para el "Colorado Gaúcho", mientras que Derlis González, de penalti, marcó el único tanto del "Decano" del fútbol paraguayo.



La principal novedad en el equipo local fue la presencia como titular de Taison, la principal contratación del Internacional en esta temporada junto al técnico Ramírez.

Con arbitraje del argentino Facundo Tello y sin público en el estadio Beira-Río, el conjunto rojo de Porto Alegre no tuvo piedad ante los dirigidos por el uruguayo Sergio Órteman.



El primer gol se produjo a los 28 minutos, en un tiro de esquina cobrado por Rodinei y que Cuesta, con golpe de cabeza, convirtió sobre el portero uruguayo Gastón Olveira. Con el apretado 1-0 en los primeros 45 minutos se presagiaba un segundo tiempo complicado para los anfitriones, pero rápidamente, vino el rosario de goles para el cuadro de Ramírez.



A los cincuenta minutos, una jugada de Taison con Mauricio y Moisés terminó en la mano de Alan Benítez y Tello sancionó un penalti ejecutado por Edenilson para el 2-0. En el minuto 63, de nuevo Taison habilitó a Marcos Guilherme, quien remató a quemarropa de Olveira y el reboté sobró para que Thiago Galhardo pusiese el 3-0.



El mismo Thiago Galhardo, a los setenta minutos, marcó un lindo gol a pase de Praxedes (4-0) y antes de salir para darle lugar a Yuri Alberto, quien con solo cinco minutos en el terreno de juego aprovechó un cruce de Marcos Guilherme para poner el 5-0. Otro sustituto, Caio Vidal, con cuatro minutos en el campo, anotó con una espectacular chilena el sexto de la noche a los 79 minutos tras una jugada previa del argentino Renzo Saravia.



El descuento del cuadro de Asunción vino a los 85 minutos en un penalti sobre González, quien había ingresado en el segundo tiempo junto al veterano Roque Santa Cruz, y el propio exjugador del Santos ejecutó para el de la honrilla.



El ex Santa Fe, Otálvaro, ingresó en la parte complementaria al minuto 73, sustituyendo así al lateral derecho Alan Benítez.



Always Ready y Deportivo Táchira, ambos con tres puntos, completan la tercera jornada este jueves en La Paz. En la próxima fecha, el 11 de mayo, Internacional visitará en San Cristóbal al Táchira, y Olimpia, también con tres unidades, hará lo propio dos días después ante el Always Ready.