‘Falta que estén todos en la tónica de Cuadrado’: Giovanni Hernández

La Selección Colombia arribó la madrugada del sábado a Cuiabá (Brasil) para enfrentar este domingo (7:00 p.m.) a Ecuador en su debut en la Copa América 2021 y el objetivo es recuperar el título del certamen continental.



Uno de los jugadores que hizo parte de la única corona conseguida para el país hace 20 años es el ex mediocampista vallecaucano Giovanni Hernández, hoy entrenador del Atlético F.C., de Cali, quien en charla con FUTBOLRED evocó ese bonito momento y analizó lo que podría pasar en territorio brasileño: “Nos quedó lo más gratificante y el orgullo más grande de haber tenido la posibilidad de haberla jugado y ganado, eso representa demasiado, a la espera de la Selección y del ‘profe’ Reinaldo Rueda para que puedan lograr el campeonato”.

‘El Príncipe’, como era conocido en su época de jugador activo, agregó que hay plena confianza en que lo pueda realizar el combinado nacional bajo la dirección de Reinaldo Rueda y que existe la esperanza de que pueda traerse el trofeo de campeón: “Eso es lo que deseamos todos y oramos para que estos muchachos tengan la posibilidad de poder brillar y obtener este título nuevamente, veo que están los nombres, falta que estén todos en la tónica como ese gran jugador como es (Juan Guillermo) Cuadrado y todos se dejen llevar de la mano a través de esa actitud y ese fútbol que tiene él para que podamos lograrlo”.



Deteniéndose en el extremo antioqueño que brilla en la Juventus de Italia, señaló que “tiene una madurez impresionante, es el que está hoy llevando la Selección a ciertos beneficios, el que está salvando puntos, siempre tirando para adelante con una gran actitud, es la bandera en este momento, ya que no están Falcao y James, él ha tomado las riendas y es el que ha llevado el equipo de buena manera para sea bien conducido y pueda lograr que se quiere”.



Reconoce el aporte de Cuadrado ante la ausencia de Falcao y James, quienes no estaban en un buen momento: “Uno tiene un respeto por esos jugadores, simplemente después de ver lo sucedido ante Perú y Argentina que conduzca Cuadrado el equipo de esa manera le da a uno como aficionado del fútbol una alegría inmensa. Obviamente uno no se puede olvidar lo que han hecho Falcao y James, a quienes les llegará su momento nuevamente”.



Al mismo tiempo, se refirió a los mensajes de motivación de Falcao en estos días para sus compañeros, mientras James ha hecho lo contrario: “Falcao, primero que todo, es persona, como persona esa imagen linda nunca la va a cambiar, yo tuve la oportunidad de estar en una concentración con él, de compartir habitación, entrenamientos, fútbol y lo que representa es una satisfacción enorme, es un gran muchacho un gran personaje, nuestro símbolo y hay que agradecerle demasiado, esperando que nuevamente retornen a la Selección cuando el ‘profe’ Reinaldo lo disponga. No tengo palabras para describir lo que es Falcao como persona, sabemos el hogar y la familia que tiene, la forma de comportarse, cero escándalos, ciento por ciento de disciplina”.



De igual forma, habló del primer partido de Copa América frente a Ecuador: “Uno no sabe como aficionado qué pueda suceder, hoy en cuanto a resultados en los últimos partidos Colombia está por encima de Ecuador. A nivel de motivación, de ganas y de deseo ellos no pudieron lograr lo que querían en estos dos juegos y esto es de motivación, claro que los partidos hay que jugarlos, es nuestro comienzo, la oportunidad de mostrar el camino que nos conduzca a un nuevo campeonato en la Copa América”.



Hernández, que conoce bien la competencia continental, hace la diferencia entre la motivación que puede haber en las Eliminatorias y en la Copa América: “Siempre va a haber una responsabilidad, son torneos diferentes, la Eliminatoria te lleva a un Mundial y la Copa América a Confederaciones, pero creemos que hay una motivación al 1.000% y se va a tener una buena actuación en Brasil”.



Admite que tener en el certamen a equipos como Brasil y Argentina representan un alto grado de dificultad: “Son competencias jodidas, Brasil siempre será favorito y más cuando está en su país, aparte de que es líder sólido en las Eliminatorias”.



Sobre a quién le gustaría ver como el creativo de la Selección, afirmó que “no sabría decir, el técnico es Reinaldo, pero allí están (Edwin) Cardona y (Jáminton) Campaz, él sabrá a quién incluye o si seguirá jugando el 4-4-2 o 4-4-1-1 y que pueda salir adelante”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces