Néstor Pitana: el enérgico árbitro que pitará Colombia vs. Ecuador

Inicia la Copa América y 14 árbitros centrales, 22 asistentes, 16 vars y 10 jueces de soporte dirigirán los 28 partidos del torneo de selecciones más importante de Suramérica, programados en cuatro ciudades de Brasil; y precisamente, en Cuiabá en el Estadio Arena Pantanal, debutará la Selección Colombia frente a Ecuador.



Este juego lo dirigirá el árbitro argentino Néstor Fabián Pitana, quien hace una semana días pitó la final de la Copa de la Liga profesional de Argentina entre Colon de Santa Fe (3) y Racing Club (0) y dio mucho que hablar porque se “salió de la ropa y sacó a empujones del campo al jugador sabalero Cristian Bernadi”, acción esta que no debe cometer ningún arbitro por más internacional que sea.



Pitana completará tres versiones de la Copa América: Chile 2015, Brasil 2019 y repite en Brasil 2021. Competiciones en las que cuenta con 5 juegos en su palmarés. En su carrera como árbitro FIFA, ha dirigido 103 partidos internacionales. A la Selección Colombia de mayores le ha pitado cinco partidos y como curiosidad, la Tricolor no ha perdido; uno fue en Eliminatorias a Brasil 2014, cuando le ganó 1-0 a Perú; dos en Eliminatorias a Rusia 2018, donde obtuvo en un empate con Uruguay 2-2 y una victoria frente a Ecuador 2-0; otro en la Copa América de Chile 2015, cuando igualó con Perú 0-0; y el último en la Copa América de Brasil en 2019 ante Chile, en el que también el marcador fue 0-0 en los 90 minutos reglamentarios.



Pitana interpreta bien el reglamento, sabe leer el juego, tiene buena resistencia física, deja jugar aspecto que últimamente está rayando con la permisividad dejando degenerar algunos partidos, y disciplinariamente se está volviendo demasiado complaciente ya que quiere quedar bien con todo el mundo.



Néstor Fabián cumple 46 años el próximo 17 de junio de 2021 y esta Copa América se convierte en su último torneo, pues por la edad ya debe retirarse, es más últimamente se le ha visto dando Seminarios y Cursos de Capacitación a árbitros de diferentes países y haciendo otras actividades.



Ojalá haga bien su trabajo en el partido de estas dos selecciones, sea tolerante y respetuoso con los jugadores, aplique el reglamento, mantenga el control del juego y lo más importante sea justo, ya que finalmente lo que se espera es que tenga un buen cierre de su carrera arbitral en este campeonato; esto a razón de que no se le ha visto bien en los partidos que dirige, de hecho en su país los clubes grandes no quieren que les arbitre, pues su nivel ha ido en declive luego de llegar a ser uno de los mejores árbitros del mundo al dirigir la final de la Copa del Mundo en Rusia 2018.



Un punto a favor que tiene Pitana, es que posee bastante experiencia en relación al trabajo con la Tecnología y este tipo de partidos, además de un engranaje perfecto con sus asistentes Ezequiel Brailosvsky y Gabriel Chade con los que lleva trabajando mucho tiempo; como cuarto árbitro debutará el español Jesús Gil Manzano y como ‘salvavidas’ en el VAR lo acompañará su compatriota Mauro Vigliano.



José Borda

Analista arbitral

Especial para Futbolred