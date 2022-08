¡Colombia para la historia! El talento le ganó a la altura: análisis

La historia entre Colombia y Alemania en las selecciones juveniles mostraba una superioridad enorme de las alemanas hacia las cafeteras. Aunque solo se había enfrentado en una ocasión en un Mundial Sub-20, las europeas se quedaron con aquel encuentro con un marcador de 3-1.

12 años después se volvieron a ver las caras y sin duda alguna, Alemania tenía las de ganar por lo menos en el papel, pues la superioridad es inmensa entre un combinado que apenas está jugando su segunda cita mundialista como Colombia, mientras que las teutonas no han fallado en las diez ediciones, y como si fuera poco, dominan el palmarés del Mundial Sub-20 con tres títulos, al igual que Estados Unidos.



Colombia llegaba a este partido sin mucha regularidad por la cancelación de la Liga Femenina BetPlay y con dos partidos de preparación que ambos fueron resultados negativos. Uno contra el equipo masculino de Millonarios Sub-16, y otro contra su similar de Australia que perdieron 1-0 y 3-2 respectivamente. Sin embargo, ante todo pronóstico, las colombianas encontraron una increíble solidez defensiva atrás y aprovecharon las pocas que tuvieron. Alemania se vio muy sorprendida por esa virtud en la zaga que rechazó cualquier incursión, y una Natalia Giraldo inspirada.



Para FUTBOLRED analizamos el debut histórico de la Selección Colombia:

Impresionante labor defensiva: era como si Colombia se multiplicara en el Estadio de Alajuela, Costa Rica, Alejandro Morera Soto. Ana María Guzmán fue la que más trabajo tuvo en la banda derecha porque Alemania atacaba siempre por ese sector. Guzmán sabía cuando había que rechazar, cuando había que poner el cuerpo, y lo más importante, crear infracciones para cambiar la posesión del balón. Asimismo, por la otra banda Yirleidis Quejada cuando las teutonas atacaron por el costado derecho. Una labor de sacrificio de cada una d elas jugadoras que le hizo la tarea más fácil a Natalia Giraldo que poco sufrió más allá de dos disparos y otros que no vieron puerta.



Causaron múltiples faltas: Alemania no veía cómo entrarle a Colombia que fue un cerrojo completo en los 90 minutos. Cada vez que atacaban y se interponía una defensa, cortaban el juego con infracciones. Las teutonas se cansaron de la labor defensiva de las cafeteras y cometieron 25 faltas a lo largo del partido.



Linda Caicedo inspirada: como en la Copa América, Linda volvió a ser la mejor jugadora del combinado nacional. Se echó el equipo al hombro con su velocidad, regate y desborde. Cuando encontró los espacios llegó al área rival inmiscuyéndose en zonas por los que solo ella podía entrar. Lo único que la condicionó fue el tiempo que se tomó para decidir qué hacer cuando ingresaba al área. Se acomodó a la derecha y Julia Kassen atajó, y en otra similar que una defensa llegó a bloquear.



El clima hizo de las suyas: con un sol picante en Alajuela, el desgaste se adueñó de las jugadoras sobre todo en el complemento. Sin embargo, Colombia demostró tener más piernas para atacar y Linda Caicedo que no paró de correr por la banda izquierda. Alemania por su parte se notaba cansada y este factor mermó su juego en la segunda etapa. Ya estaba pidiendo la hora por el aspecto meteorológico.



Aprovechó lo que tuvo: Colombia tuvo más tiros a portería que la misma Alemania quien disparó en muchas ocasiones, pero no veían puerta. Linda Caicedo avisó con un remate que atajó Julia Kassen, al igual que otro intento de María Camila Reyes. Cuando Mariana Muñoz ingresó al terreno de juego, la jugadora del América de Cali tuvo en el minuto 86 el gol con una volea imposible para Kassen. Con las individualidades que tiene, y el talento, no importa si las rivales son más altas, lo que prevalece es la definición y las cafeteras llegaron a convertir.



Natalia Giraldo: cuando se acababa el partido y en el momento en el que Colombia ya celebraba los tres puntos, apareció el hueco en la defensa colombiana. Carlotta Wamser con todo a su favor para poner el empate se encontró con una inmensa golera que aguó la ilusión germana. Siempre hay oportunidades para desbancar a las gigantes y las dirigidas por Carlos Paniagua lo hicieron.