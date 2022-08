Falcao no se quita camiseta del fútbol femenino: reaccionó a la Sub-20

El delantero colombiano del Rayo Vallecano, Falcao García, no le pierde la pista al fútbol femenino, y a través de redes sociales expone con orgullo lo conseguido por las mujeres que visten la tricolor. Después de haber mostrado su apoyo a la Selección Colombia en la Copa América, ahora el respaldo es para el equipo que disputa el Mundial Sub-20.



El combinado nacional debutó este miércoles con victoria frente a Alemania, con anotación de Mariana Muñoz, y el 'Tigre' no perdió la oportunidad para elogiar a las jugadoras y al cuerpo técnico que lidera Carlos Paniagua. Falcao, uno de los referentes del equipo masculino, dejó claro que no se quitará la camiseta por el fútbol femenino.

"Felicitaciones a todas las jugadoras y cuerpo técnico de la Selección Colombia Femenina Sub 20 por esta gran victoria", celebró el '9' colombiano a través de sus redes, tras el debut de la tricolor en Costa Rica.