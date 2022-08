Colombia 1-0 Alemania: reviva la histórica victoria en el debut

La Selección Colombia Femenina abrió su participación en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, enfrentando a Alemania. Un partido difícil, pero que las dirigidas por Carlos Paniagua vencieron la historia con un solitario tanto de Mariana Muñoz para iniciar de la mejor manera su camino en Costa Rica. Repase lo mejor del partido acá:



90+5' Finalizó el partido. Colombia 1-0 Alemania.



90+5' Sale Linda Caicedo con un golpe y entra Yunaira López.



90+4' ¡Insólita jugada! Se iba sola Colombia de frente a Julia Kassen, un pase con el arco vacío y una zaguera intenta rechazar contra el travesaño.



90+3' ¡Inmensa Natalia Giraldo! Muy sola apareció Carlotta Wamser contra la arquera y en el mano a mano salva al córner.



90' Cinco minutos agregan.



88' ¡Gooooooooool de Colombia! Centro de Ana María Guzmán que Liced Serna conecta dejando el balón para Mariana Muóz que saca un remate raso de volea imposibile para Julia Kassen. Colombia 1-0 Alemania.



86' Cuarto cambio en Alemania, sale Clara Frôhlich y entra Vanessa Diehm.



85' Remate de Carlotta Wamser que se va por un costado.



83' Linda Caicedo desborda, centra e Íngrid Guerra no conecta bien con la cabeza apenas por un costado.



81' Muy sola aparece Linda Caicedo que ha sentido el desgaste en el compromiso. No es la misma atrevida de la primera parte.



79' Segunda tarjeta amarilla. Carlotta Wamser comete una dura infracción a Ana María Guzmán.



75' Tercer cambio en Alemania, sale Selina Vobian y entra Gia Corley. Nuevo tiempo de hidratación.



74' Otra falta, esta vez de Sophie Weidauer a la recientemente ingresada, Íngrid Guerra. Tiro libre de Gabriela Rodríguez por encima.



72' Dos cambios en la Selección Colombia. Salen Gisela Robledo y Camila Reyes e ingresan Íngrid Guerra y Mariana Muñoz respectivamente.



70' Falta de Miriam Hils a Ana María Guzmán.



69' Gran tiro de esquina que Ana María Guzmán centra, aparece Camila Reyes en una posición dudosa, cabecea y Julia Kassen ataja.



68' Puro talento de Gabriela Rodríguez para conseguir un tiro de esquina cedido por Miriam Hils.



66' Infracción de María Camila Reyes en el propio campo de juego de Alemania.



65' Se la juega por el camino individual Gisela Robledo con un remate lejano por encima.



61' Se vienen dos cambios en Alemania. Entran Sarah Mattner-Trembleau y Laureta Elmazi por Cora Zicai y Tuana Keles respectivamente.



60' Más de doce faltas de Alemania. Otra de Lissane Gräwe contra Ilana Izquierdo.



58' Otra falta, esta vez de Miriam Hils a Ana María Guzmán.



55' Nueva infracción de Carlotta Wamser a Ana María Guzmán.



54' Gran jugada de Colombia con el desborde de Linda Caicedo, cede para Ilana Izquierdo que se gira, toca para Gabriela Rodríguez y su remate se fue por arriba del larguero.



53' Pega Liced Serna a Carlotta Wamser en el centro del campo.



52' Nada cambia, nueva falta de Alemania de Sophie Weidauer contra Liced Serna. La misma Liced ejecuta con un remate directo que se va por encima.



51' Vuelve a defenderse Colombia como puede cortando centros de Alemania y balones buscando el área.



48' Rechace al córner de Ángela Barón. Alemania domina en este segundo tiempo. La ejecución fue cerrada buscando olímpico y se queda en el techo del arco de Natalia Giraldo.



45' Rueda la pelota para la segunda etapa. Colombia 0-0 Alemania.



Segundo tiempo.



45+3' Finalizó el primer tiempo. Colombia 0-0 Alemania.



45' Marianela Araya agrega tres minutos.



42' Nueva falta de Beke Sterner contra Gabriela Rodríguez cerca del área alemana. Ejecuta Kelly Caicedo en el cobro y se va por arriba.



39' Nueva infracción, esta vez de Madeleine Steck a Gabriela Rodríguez en el centro del campo.



36' ¡Hasta que por fin saca amarillas! Primera tarjeta amarilla para Alemania, en una infracción de Cora Zicai a Ana María Guzmán.



35' Infracción de Carlotta Wamser a Yirleidis Quejada.



34' Encuentra los espacios Alemania. Buen remate afuera del área de Sophie Weidauer y Ángela Barón se atraviesa para tapar el remate al córner.



33' Vuelven las acciones con una infracción de Sophie Weidauer en el centro del campo.



30' Alemania impone su juego, Colombia se defiende como puede. Serie de rebotes en el área y la zaga defensiva rechaza el último remate. Mucho desgaste en treinta minutos, el partido entra a un tiempo de hidratación por el calor que hace en el Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica.



27' ¡La más clara para Colombia! Mucha soledad para Linda Caicedo que entra al área, remata y la arquera Julia Kassen ataja. Alemania responde con Cora Zicai con un disparo lejano que salva Natalia Giraldo al córner.



26' Manotazo de Natalia Giraldo y carga de Selina Vobian que la juez central costarricense dio como infracción a favor de Colombia.



24' Se pregunta Colombia, ¿para cuándo las tarjetas amarillas? Nueva falta de Tuana Keles a Yirleidis Quejada.



23' Nuevo remate de Alemania, esta vez de Selina Vobian, pero la tendencia es la misma, no ven puerta.



21' Excelente centro de Miriam Hils que pasa por el área y Yirleidis Quejada logra rechazar al córner.



20' Buen centro de Liced Serna que buscaba a Ilana Izquierdo en el área, pero no alcanza a llegar la volante.



19' Ojo en la zaga de Colombia con los desbordes de Cora Zicai. Alemania juega por la banda izquierda, zona de Ana María Guzmán, siempre intentando atacar con Zicai.



15' Alemania vuelve a hacerse con la pelota y Colombia se defiende como puede. Ana María Guzmán muy atenta al igual que las defensoras centrales Kelly Caicedo y Ángela Barón.



12' Segundo remate de Alemania, este un poco más cerca. Nuevamente Lissane Gräwe dispara y pasa pega al palo.



10' Causan estragos las jugadoras de arriba de Colombia, magia de Linda Caicedo, Gabriela Rodríguez y Gisela Robledo.



7' ¡Se salva Alemania! Linda Caicedo se toma un tiempo para definir y Miriam Hils se atraviesa para cerrar el disparo al tiro de esquina.



6' Magia de Linda Caicedo. Sale de dos jugadoras y Carlotta Wamser la baja en la medular. Nueva falta.



5' Muy cortado el partido. Nueva infracción germana de Tuana Keles a Liced Serna. Se cobra en la medular.



3' Centro de Beke Sterner buscando a Tuana Keles y llega primero Natalia Giraldo. Cobran infracción de Keles a Giraldo.



2' Primera infracción a favor de Colombia contra Gisela Robledo.



1' Remate de Lissane Gräwe que se va por encima del palo. Empieza Alemania con la iniciativa.



0' Empezó el partido. Colombia 0-0 Alemania.



Colombia tendrá su segunda participación en la Copa del Mundo. Quieren emular lo hecho hace 12 años cuando fueron cuartas en el Mundial. Alemania por su parte, no ha fallado en ninguna cita mundialista, y ha sido tres veces campeona del mundo.



Esta será la segunda vez que se ven las caras. La primera fue en el Mundial de Alemania de 2010 en la que las teutonas vencieron a Colombia por un marcador de 3-1.



Suenan los actos protocolarios en Alajuela, Costa Rica.

Esta es la alineación de la Selección Colombia Sub-20 para enfrentar a Alemania, en el partido debut en el Mundial Femenino:

🚨ALINEACIÓN



Así forma nuestra Selección Femenina Sub 20 para el debut en la Copa Mundial de la FIFA 🆚 🇩🇪#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/0JLWpHMnp6 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 10, 2022

Así jugará la selección alemana: