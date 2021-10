¿A rezar? Lo que tendría que hacer Colombia si no derrota a Ecuador

Este jueves, la Selección Colombia disputará un duelo de vital importancia frente a Ecuador en el Metropolitano de Barranquilla. Se necesita de una victoria, si es por varios goles mejor, para que los puntos obtenidos frente a Uruguay y Brasil tengan una real importancia.



En las cuentas de todos están esas tres unidades frente a los ecuatorianos, pero ¿qué pasaría con el cupo al Mundial de Catar 2022 en caso de empatar o peor aún perder?

La victoria en la capital del Atlántico es crucial debido a que la Selección quedaría con 18 puntos y contando con una derrota de Uruguay contra Brasil quedaría en la tercera casilla. Completamente encaminada al Mundial.



A futuro tendría que ganar los tres duelos como local que le restan para quedar con 27 (repesca fija sobre el papel) y arañar una unidad fuera de casa para tener su cupo directo (28).



Ahora bien, si llegase una igualdad, el equipo de Reinaldo Rueda estaría entre la cuarta y quinta posición con 16 unidades. Entraría a depender de una derrota de los uruguayos para salir del repechaje, así como de que Paraguay (vs Bolivia), Perú (vs Argentina) y Chile (vs Venezuela) pierdan unidades para quedar cada vez más relegados en la clasificación.

​

​En este caso, a los nueve puntos como local debe sumarle una victoria fuera de casa (28) para pasar directo o dos empates (27) para ir a repechaje. Lo más conveniente en dicho sentido sería ganarle a Venezuela en Caracas, más allá de ser el ‘coco’ histórico del cuadro cafetero.



Si Ecuador se quedara con la victoria en el Metro, a la Selección le serviría únicamente que Paraguay no ganara en La Paz por tres goles o más. Salvo una goleada en La Paz, mantendrá la quinta casilla (15). La malo es que el Tri se escaparía con 19 puntos.

​

​Respecto a lo que viene, la cosa se pone fea. Además de las tres victorias en casa, innegociables bajo el panorama que sea, se tendría que buscar ganar como visitante en una oportunidad o sacar tres empates por la misma vía para buscar el repechaje (27). Para soñar con el cupo directo tocaría derrotar a la Vinotino y empatar (28) o imponerse en casa de Brasil o Argentina (30). Misión casi imposible...



Con lo anterior sobre la mesa, el empate contra Ecuador complicaría el camino directo a Catar y la derrota dejaría en vilo la clasificación incluso.