Diego Haro, árbitro inexperto y muy criticado para Colombia vs Ecuador

En las últimas cinco jornadas de Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, la Selección Colombia, en términos generales, ha tenido buenos arbitrajes: la polémica ha pasado a segundo plano y los protagonistas han sido los jugadores.



Pero llegada la fecha 12, el partido entre Colombia y Ecuador en el Estadio Metropolitano de Barranquilla tendrá el silbato del peruano Diego Haro, un árbitro inexperto que ha presentado bastantes problemas en la Liga local y que viene de no tener una buena actuación en su último juego de Eliminatorias.

Este juez inca no se encuentra dentro de la élite del referato sudamericano. Se trata de un árbitro al que la Comisión de Árbitros de la FIFA nombra esporádicamente. Así mismo cuenta con poco recorrido en el ámbito continental en este tipo de competición, pues apenas lleva tres partidos en su carrera, uno en la pasada eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018 y dos en la fase de clasificación actual camino a Catar.



Haro viene de dirigir el encuentro Bolivia vs Argentina en la ciudad de La Paz, disputado el 13 de octubre del 2020 y que terminó en victoria para el equipo visitante 1-2. No tuvo problemas. Ahora bien, en el Chile vs Brasil del mes pasado terminó mal porque los jugadores de La Roja le reclamaron clamorosamente un penalti de Casemiro sobre Arturo Vidal que no sancionó.



Esta será la primera vez en su carrera que le pitará a la Selección Colombia de Mayores. Por otro lado, a Ecuador apenas le ha arbitrado un partido amistoso, es decir que con los dos seleccionados Diego Haro va a debutar oficialmente.



Como su experiencia es muy precaria y los jugadores de las selecciones nacionales manejan un mayor bagaje en el ámbito internacional, terminan no creyéndole. La confianza, seguridad y recorrido del árbitro en una competición de esta envergadura prima mucho a la hora de la dirección del juego, algo que todavía no tiene el colegiado peruano y eso podría ser crucial en este enfrentamiento entre cafeteros y el Tri.



Lo anterior le podría pesar y con ello complicársele el partido. Ojalá tenga un magnífico día, un gran desempeño, no sufra el partido y no haga sufrir a los futbolistas y aficionados de ambos países.



Hablando únicamente de los intereses de Colombia, con Diego Haro nos tocará hacer fuerza y rezar mucho...



En las líneas lo acompañarán sus compatriotas Jonny Bossio y Coty Carrera y en el VAR estarán los experimentados jueces uruguayos Leodan Gonzales y Gery Vargas.



Jose Borda

Analista arbitral