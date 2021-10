Con la defensa consolidada, llegó la hora del ataque en Colombia 

El sueño de Catar 2022 cada vez está más cerca y es por eso que Colombia debe ganar el partido de este jueves, frente a Ecuador, para acomodarse en los puestos de clasificación directa a la Copa Mundo.

No será un partido fácil, tanto los jugadores como el cuerpo técnico tienen claro que el cuadro de Gustavo Alfaro no tiene mayor problema para jugar en el calor de Barranquilla; de hecho, su principal característica es el juego físico y veloz, lo que lo hace un rival duro de vencer. La estrategia que utilice la Tricolor será clave para sacar el resultado en Barranquilla.



Defensa, la clave



Una de las fortalezas que ha mostrado la Tricolor en el nuevo proceso con Reinaldo Rueda es la solidez defensiva. Con la aparición de Carlos Cuesta en el once titular, la defensa colombiana ha tenido un gran desempeño, y es que la formula que combina la experiencia de Yerry Mina con la juventud y de Cuesta está dando frutos. En el banco está Dávinson Sánchez que también es un referente en la posición y puede dar una mano cuando se le necesite.



El ataque, la misión



La gran misión que tiene Rueda en el duelo contra Ecuador es consolidar el ataque de la Selección Colombia. La lesión de Miguel Ángel Borja generó un cambio de planes en el cuerpo técnico que ha optado por Radamel Falcao en ataque; sin embargo, el 'tigre', de gran presente en Rayo Vallecano, se ha visto afectado por la poca producción ofensiva y no ha tenido opciones claras de gol, caso contrario al de Duván Zapata y Rafael Santos Borré, quienes han tenido oportunidades para marcar, pero no las han concretado.



Contra Ecuador será vital anotar la mayoría de las posibilidades de gol, no solo por la exigencia del rival, sino por el momento de la Selección, en un partido que puede significar la clasificación al Mundial. ¡Llegó la hora!