¿Quintero y Cuadrado desde el inicio? Rueda da pistas contra Ecuador

Reinaldo Rueda tiene claro que Colombia está obligada a ganarle a Ecuador para meterse en los puestos de clasificación directa a Catar 2022, en la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas.



Frente a un rival directo y con el fantasma del 6-1, en Quito, la Tricolor está lista para asumir el reto en casa, que muchos han catalogado como 'una final'.



En conferencia de prensa, el estratega nacional destacó las virtudes del rival, dejó claro que la goelada en la primera ronda ya se superó y que el objetivo de todos es hacer un buen juego y quedarse con los tres puntos. Sobre la posible alineación titular dio pocos detalles, Juan Guillermo Cuadrado y Juan Fernando Quintero como inicialistas es un posibilidad.

Ecuador: "Es difícil. Ha hecho partidos bien exigentes para el caso de los rivales que ha enfrentado. Eso nos compromete a hacer un trabajo muy inteligente y ojalá sepamos resolver esa parte estratégica que maneje Ecuador. La idea es seguir exigiéndonos y encontrar la eficacia en el arco rival, que nos permita ganar los partidos".



"Queremos hacer un juego inteligente y que se vea la superioridad nuestra. Esta clasificatoria es muy pareja, el antecedente del juego previo del rival lo hace más difícil".



"La reflexión es que mirando a Ecuador el juego no será fácil. Tiene la ventaja que tiene jugadores que interpretar cualquier sistema de juego, que responden a la exigencia del técnico Alfaro, nos conoce y es cuestión de decisión en la cancha, que los nuestros interpretar bien el partido, que tengamos los recursos técnicos y estratégicos para resolver lo que nos plantee el rival"



Presión: "Cada juego tiene su exigencia. Entre más partidos se jueguen, mayor estatus, pues el más grande la presión. Cada uno de nosotros tiene todas las herramientas de una u otra forma para liberar esa presión. Todos los jugadores del mundo sienten lo que es la competencia".



Clima: "Estos son factores hasta determinando punto externos a la competencia. Esperemos que haga un buen día, que la cancha esté en buenas condiciones. Ecuador ha hecho partidos competitivos en Barranquilla y nosotros tendremos que hacer un juego intenso. No es algo determinante el clima".



Invicto: "No es fácil hacer una autoevaluación. Lo que se buscó fue recuperar y reaccionar psicológicamente luego del suceso del mes de diciembre. Los muchachos fueron receptivos, nobles, era recobrar la confianza, que ellos siguieran creyendo en ellos mismos, eso fue lo más importante. Partidos redondos no vamos a encontrar, porque siempre nos exigimos".



Quintero y Cuadrado: "Ese es el interrogante que me he estado haciendo con las practicas que realizamos, son jugadores que, por fortuna, tienen esa polivalencia. Depende de las características del partido, saben interpretar el juego y complementarse muy bien, creo que no va a haber problemas si están de inicialistas o de alternativas, siempre esperar que en la posición que actúen se sientan bien y sean eficaces".



Fantasma del 6-1 en Quito: "Lo que pasó en ese partido, pues no creo que sea impedimento para lo que viene. Ellos tuvieron esa tarde de mucha eficacia y Colombia no se encontró. Ya nos lavamos mentalmente de ese juego y hay que encarar el juego con alto nivel de competencia".