Colombia, por 'la final' en el Metropolitano: duelo crucial vs Ecuador

Solo sirve ganar. Esa es la consigna que se escucha en los pasillos de la concentración de la Selección Colombia, de cara al juego crucial de Eliminatorias, que se disputará este jueves frente a Ecuador.



Tras empatar con Uruguay y Brasil, los dirigidos por Reinaldo Rueda deberán hacer valer esos puntos obtenidos en Montevideo y Barranquilla, derrotando al conjunto ecuatoriano, que es rival directo en la lucha por el boleto al Mundial de Catar 2022 y que tiene un punto más que el combinado nacional en la clasificación general.

El calor y la humedad de las cuatro de la tarde en el estadio Metropolitano de Barranquilla será un valor agregado a lo que realmente importa: el juego y los tres puntos. Rueda sabe el rival que le espera, pues la campaña de los dirigidos por Gustavo Alfaro ha sido muy bueno; de hecho, están en la tercera casilla de la competencia con un punto más (16) que Colombia, que es quinta (15) y está en la casilla de repechaje.



"Es difícil. Han hecho partidos bien exigentes para el caso de los rivales que ha enfrentado. Eso nos compromete a hacer un trabajo muy inteligente y ojalá sepamos resolver esa parte estratégica que maneje Ecuador. La idea es seguir exigiéndonos y encontrar la eficacia en el arco rival, que nos permita ganar los partidos", dijo Rueda en la conferencia previa al partido.



El estratega vallecaucano dio pocas pistas sobre el once que va a parar en el terreno de juego, la incertidumbre pasa por si Colombia saldrá con el esquema ofensivo que utilizó cuando derrotó 3-1 a Chile en el Metropolitano o si pondrá un equipo más equilibrado en cancha, tendiendo en cuentas las características de la Ecuador de Gustavo Alfaro, es decir, un equipo rápido, inteligente y, sobre todo, muy físico. Juan Fernando Quintero y Juan Guillermo Cuadrado podrían ser las principales novedades.



"Ese es el interrogante que me he estado haciendo con las practicas que realizamos, son jugadores que, por fortuna, tienen esa polivalencia. Depende de las características del partido, saben interpretar el juego y complementarse muy bien, creo que no va a haber problemas si están de inicialistas o de alternativas, siempre esperar que en la posición que actúen se sientan bien y sean eficaces", precisó.



Por otra parte, Gustavo Alfaro reconoció las virtudes de Colombia y dejó claro que será un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en la Eliminatoria. Considera a la Tricolor como un equipo fuerte que, apunta de empates, ha complicado a todos en la competencia.



"Colombia es un equipo parejo, muy difícil de vulnerar, que empata muchos partidos para sostener una regularidad, frente a los demás que ganamos y perdemos y no la tenemos. Sabemos lo que se está jugando Ecuador y también Colombia, sabemos lo que es el momento de la competencia, lo que esto significa", señaló el argentino.



Con el regreso de Juan Guillermo Cuadrado y con todos los jugadores disponibles, los dirigidos por Reinaldo Rueda esperan quedarse con 'la final' en el Metropolitano y poner a soñar al pueblo colombiano con un cupo directo a la Copa Mundo del 2022. La Tricolor llega en un buen momento en la zona de atrás con David Ospina como la gran figura y con la pareja Mina-Cuesta consolidad, por lo que el gran reto será concretar las oportunidades de gol, que tanto le han criticado en los últimos partidos.



Alineación probable



Colombia: Ospina, Cuadrado, Mina, Cuesta, Mojica; Barrios, Uribe, Quintero, Díaz, Borré y Falcao.

Colombia vs Ecuador



Fecha: jueves, 14 de octubre.

Hora: 4 p.m.

​Canal: Caracol TV y Caracol Play.

Estadio: Metropolitano